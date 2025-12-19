Міноборони України співпрацює з більш ніж 10 виробниками дронів-перехоплювачів.

У Міністерстві оборони України заявили, що з початку грудня українським військам щодня постачають майже 950 дронів-перехоплювачів, які призначені для протидії ворожим БПЛА типу Shahed. Це є важливою віхою у виробництві таких безпілотників, пише Business Insider.

У виданні нагадали, що дрони-перехоплювачі являють собою FPV-безпілотники, які призначені для знищення повітряних засобів ураження противника. Найчастіше такі дрони літають за допомогою чотирьох моторних пропелерів, але на відміну від звичайних квадрокоптерів, вони часто мають форму кулі або ракети.

"Ці засоби дають змогу посилити захист від дронного терору, зберігаючи ресурс для перехоплення крилатих і балістичних ракет", - йдеться в заяві міністра оборони України Дениса Шмигаля.

Крім того, у Міноборони поділилися, що відомство співпрацює з більш ніж 10 виробниками дронів-перехоплювачів і вже розмістило додаткові замовлення на 2026 рік.

У виданні зазначили, що українські дрони-перехоплювачі мають бути досить швидкими, щоб переслідувати російські "Шахеди", які літають із крейсерською швидкістю близько 150-170 км/год. Також необхідно, щоб ці безпілотники були недорогими.

Також українські виробники дронів намагаються розробити перехоплювачі, здатні наздогнати новітній російський дрон "Герань-3", який, за наявними даними, може літати зі швидкістю понад 500 км/год, додали у виданні.

Журналісти нагадали, що в липні президент України Володимир Зеленський поставив мету з виробництва 1000 дронів-перехоплювачів на день. Тепер же Україна наблизилася до цієї позначки.

"Шахеди" тепер можуть ухилятися від дронів-перехоплювачів - що відомо

Раніше заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін розповів, що російські "Шахеди" тепер оснащуються спеціальними датчиками, щоб реагувати на появу українських дронів-перехоплювачів і ухилятися від них. Він зазначив, що росіяни мають високу адаптивність до ситуації у війні.

Жорін наголосив, що українська армія теж має швидко адаптуватися та впроваджувати необхідні зміни.

