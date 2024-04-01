Дороговартісні безпілотники не можуть літати в погану погоду.

Британський флот безпілотників Watchkeeper не здатен працювати в поганих погодних умовах. Незважаючи на те, що один такий дрон коштує приблизно 5 мільйонів фунтів стерлінгів, жоден з них не використовується в операціях.

Про це пише The Times. Зазначається, що безпілотники-шпигуни були настільки модифіковані, що стали надто важкими. Через це загальна програма стала "абсолютною катастрофою". Один із чиновників сказав, що що вісім таких дронів вартістю 40 млн фунтів стерлінгів були списані.

Watchkeeper будувався на основі ізраїльського безпілотника Hermes 450. Той відіграв ключову роль у антитерористичних операціях країни.

Відео дня

Колишній майор британської армії Кріс Лінкольн Джонс багато років тому спостерігав за роботою Hermes 450 після того, як його попросили проаналізувати його ефективність і "скопіювати" для британського Міноборони. Він назвав Hermes 450 "найкращим дроном у світі". За його словами, цей безпілотник здатний стежити за своїми цілями на землі протягом 17 годин. На висоті 18 000 футів (понад 5 тис. км, – УНІАН) його важко почути і майже неможливо побачити.

Однак версія для Великої Британії виявилася менш успішною. Кілька безпілотників розбилися. Частково це сталося через те, що вони були обтяжені додатковими характеристиками.

"Безпілотник може працювати за певних погодних умов. Розслідування оборонних закупівель, проведене Комітетом оборони Палати громад, виявило, що проект, який надійшлов в експлуатацію з багаторічним запізненням, був "забита" 265 вимогами до користувачів і 1910 додатковими системними вимогами", – пише видання.

Член парламенту від Консервативної партії, член комітету та колишній міністр збройних сил Марк Франсуа заявив, що ця історія "втілила в собі все, що не так із закупівлею МО". За його словами, цей проект був "справжньою катастрофою, яка з’явилася із запізненням у багатороків і фактично вже застаріла".

Відомо, що жоден з безпілотників не знаходиться в оперативному розгортанні, хоча вони беруть участь у навчаннях.

Видання наголошує, що Міністерство оборони Британії почало змінювати систему закупівель. Тепер міністри хочуть більше уваги приділяти дешевшим і менш складним продуктам.

"Watchkeeper – це високотехнологічний дрон, який напрацював понад 4000 годин, надаючи життєво важливу інформацію солдатам на землі. Він був успішно розгорнутий по всьому світу, включаючи Афганістан, де він відігравав вирішальну захисну роль для британських військ", – додав представник Міноборони.

Дрони Watchkeeper: що відомо

Thales Watchkeeper WK450 – це безпілотник, призначений розвідки, спостереження, захоплення цілей і розвідки, який використовується британською армією. Зазначається, що він може використовуватися за будь-яких погодних умов.

Ці безпілотники спільно виробляються підприємством Elbit і Thales UK. Дрони базуються на проекті Hermes 450 від Elbit. Довжина Watchkeeper становить 6,5 м, а розмах крил – 10,9 м. Він може працювати на висоті 16000 футів (4900 м).

Перший політ цього безпілотника відбувся 14 квітня 2010 року. Під час розробки Watchkeeper деякі пристрої вийшли з ладу. Два дрони розбилися під час випробувань над Кардіган-Бей у лютому та березні 2017 року, у 2018 році кількість втрачених БПЛА зросла до 5. Загалом від 2014 року з ладу вийшли 8 таких дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: