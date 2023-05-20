Головною силою в адміністрації Байдена, яка домагалася дозволу на передачу літаки, був держсекретар Ентоні Блінкен.

Після місяців наполегливих заяв США про те, що Україні не потрібні F-16 для ведення війни з Росією, питання про їх постачання почало зрушуватися з мертвої точки. Ключову роль в тому, щоб США "дали добро" на їх надання союзниками зіграв держсекретар Ентоні Блінкен, пише The Washington Post з посиланням на американських чиновників.

Вже понад рік Україна домагається передачі американських винищувачів. Але США, що зберігають за собою право накласти вето на передачу партнерами цих літаків третім країнам, виступали проти.

Напередодні ситуація змінилася. Тепер деякі країни Європи, які мають F-16 у своїх арсеналах і заявляють про готовність поставити їх в Україну, можуть зробити це.

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Такий поворот подій, за словами американських, європейських і українських офіційних осіб, є результатом постійного тиску з боку союзників, Конгресу і президента України Володимира Зеленського.

Головною силою в адміністрації, яка домагалася дозволу союзникам передати літаки, як заявляють офіційні особи США, був держсекретар Ентоні Блінкен. Він активно працював з різними країнами в рамках НАТО, щоб просувати цю політику вперед.

Блінкен грав аналогічну роль, коли в НАТО зайшли в глухий у питанні щодо постачання Україні сучасних танків. Блінкен підштовхнув Білий дім до схвалення передачі танків M1 Abrams, незважаючи на небажання Пентагону, переконавшись, що союзники по обидва боки Атлантики беруть на себе ці зобов'язання в тандемі.

F-16 для України - головне

З 19 по 21 травня в Японії проходить саміт "Великої сімки". Одна з тем, що обговорюються лідерами, - поставка винищувачів F-16 в Україну.

У Білому домі підтвердили, що США та їхні союзники планують надати Україні ці літаки.

Крім того, 19 травня президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати підтримають навчання українських пілотів на F-16. У програмі з навчання пілотів готові брати участь також Бельгія, Данія та Нідерланди

Скільки займе навчання залишається неясним. За підсумками навчання двох українських пілотів у США стало відомо, що підготовка до польотів на F-16 вимагає всього 4 місяці.

Терміни і обсяги поставок також залишаються неясними, проте американські чиновники заявляють, що вони не будуть використовуватися для майбутнього контрнаступу проти Росії.

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