Потенційно революційний безпілотний винищувач США вперше піднявся в небо (відео)

Прототип бойового дрона YFQ-42A від General Atomics вже здійснює польоти. Про це повідомили в офісі секретаря Повітряних сил США.

"‎Успішний політ YFQ-42A Collaborative Combat Aircraft (CCA), створеного General Atomics для Повітряних сил США демонструє, чого можна досягти, коли інноваційні підходи до закупівель поєднуються з мотивованою промисловістю", ‎ – йдеться у повідомленні.

БПЛА пройшов шлях від концепту до першого польоту лише за 16 місяців після укладання контракту. Це дуже мало по мірках сучасної авіації.

Нагадаємо, США активно реалізують амбітну програму Collaborative Combat Aircraft, направлену на створення потенційно-революційного безпілотного веденого, який буде виконувати завдання разом зі звичайними пілотованими літаками.

Передбачається, що YFQ-42 зможе доповнити F-22 Raptor та F-35 Lightning II, а також перспективний винищувач шостого покоління NGAD (Next Generation Air Dominance).

YFQ-42 має один двигун та повітрозабірник, розташований у верхній частині. Апарат отримав внутрішній відсік для озброєння, в якому теоретично можна розмістити дві ракети AIM-120 AMRAAM класу "повітря-повітря".

Окрім безпілотників, США активно працюють над новим поколінням пілотованих літаків. Нагадаємо, в цьому році американці оголосили про розробку винищувача шостого покоління F-47 для своїх Повітряних сил (вже згаданий вище Next Generation Air Dominance).

Розробником обрали компанію Boeing. Передбачається, що літак матиме суттєво більший бойовий радіус, ніж у F-22 Raptor. Це критично з огляду на вимоги Тихоокеанського регіону.

Також нещодавно було представлено вражаючий концепт палубного винищувача шостого покоління F/A-XX, який розробляють в інтересах американського флоту.

