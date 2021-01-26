Вже дві компанії розробляють для США прототипи супутників, які повинні бути готові до випробувань не пізніше липня 2023 року.

Агентство з протиракетної оборони США підписало з компанією Northrop Grumman контракт на розробку прототипу супутника, здатного виявляти гіперзвукові цілі.

Сума угоди склала 155 мільйонів доларів, пише N+1 із посиланням на C4ISRNET.

За умовами контракту, компанія повинна буде створити прототип супутника і провести його демонстраційні випробування.

Раніше аналогічний контракт отримала американська компанія L3Harris Technologies. Його вартість склала 122 мільйони доларів.

Обидві компанії повинні представити повністю зібрані прототипи супутників не пізніше липня 2023 року, після чого військові приступлять до їхніх випробувань.

Угоди на виведення супутників на низьку навколоземну орбіту будуть підписані пізніше.

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Розробка супутників виявлення гіперзвукової зброї ведеться в рамках тендеру HBTSS (Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor, космічний апарат виявлення гіперзвукових і балістичних цілей). Спочатку в тендері HBTSS брали участь чотири американські компанії: L3Harris, Northrop Grumman, Leidos і Raytheon.

Подробиці про перспективні космічні апарати поки не розкриваються. Відомо тільки, що проект HBTSS передбачає створення угруповання з кількох десятків супутників, які будуть обмінюватися даними цілевказівки один із одним. Ці апарати планується розмістити на більш низькій орбіті, ніж сьогодні розташовуються супутники виявлення пусків балістичних ракет.

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Автор: УНІАН