На думку експертів, шведські військові літаки добре підходять для складних бойових операцій, які Україні доведеться вести.

У середу Швеція підписала угоду про наміри щодо продажу Україні до 150 винищувачів Gripen. За словами прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, якщо угоду щодо Gripen буде укладено, перші винищувачі можуть бути поставлені протягом наступних трьох років.

При цьому, як пише New York Times, на думку експертів, універсальні винищувачі Gripen можуть дати Україні деякі бойові переваги навіть порівняно з F-16.

Gripen - це легкий багатоцільовий бойовий літак. Його можливості варіюються від протиповітряної оборони до наземних атак і дальніх ударів. Gripen оснащений практично тим самим типом озброєння, що й F-16, і обидва є надзвуковими літаками.

Навіщо вони потрібні Україні?

Експерти вважають, що Gripen можуть бути більш придатними для військових потреб України, ніж F-16, оскільки розраховані на обслуговування невеликою кількістю військовослужбовців, які не обов'язково мають бути висококваліфікованими інженерами. Ці винищувачі дозволяють швидко завантажувати ракети без необхідності наявності великої наземної інфраструктури.

"Сімейство Gripen спочатку проєктувалося для експлуатації в суворих умовах, за межами баз - це закладено в ДНК винищувача", - сказав Гарет Дженнінгс, фахівець з авіації з Janes, видання, що займається військовою розвідкою. "F-16 та інші винищувачі здатні на це, але це вимагає набагато більшої обережності, набагато більшої уваги до деталей, і це складніше".

Експерт додав, що для України Gripen має перевагу в тому, що він розроблений для виконання так званих "магістральних" операцій, коли літаки злітають і сідають на дорогах загального користування. Крім того, Gripen розраховані на швидку дозаправку в складних умовах холоду.

Крім того, згідно зі звітом Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (Royal United Services Institute), лондонського аналітичного центру, деякі моделі Gripen оснащені системами радіоелектронної боротьби, оптимізованими для протидії російським винищувачам і радарам.

Літаки Gripen - останні новини

Як заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, 100-150 винищувачів Jas Gripen для України можуть оплатити за рахунок заморожених російських активів. Відомо, що один такий винищувач коштує близько 85 млн доларів, а замовлення на 100 літаків коштуватиме 8,5 млрд доларів.

Водночас президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків Геннадій Хазан вважає, що постачання Україні шведських винищувачів Gripen нової модифікації може тривати не менше десяти років.

