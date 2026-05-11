Російській армії почали постачати аналог реактивної системи залпового вогню HIMARS

Раніше пропагандисти РФ вже казали, що "Сарму" нібито відправили на фронт, але підтверджень цього вони не представили.

До російської армії офіційно почали постачати нову реактивну систему залпового вогню "Сарма", яку називають аналогом M142 HIMARS. Про це генеральний директор державної корпорації "Ростех" Сергій Чемезов розповів на зустрічі з Володимиром Путіним, повідомляє Defense Express.

"У 2025 році ми почали постачати у війська нову реактивну систему залпового вогню "Сарма"", - заявив керівник "Ростеху".

Це перший випадок, коли росіяни офіційно підтвердили постачання РСЗВ "Сарма" до підрозділів збройних сил РФ.

На початку року деякі російські пропагандисти стверджували, що ця система вже нібито застосовується окупаційними військами на території України. Проте жодних візуальних доказів у вигляді фото чи відео використання "Сарми" оприлюднено не було.

Невідомо, яку саме кількість РСЗВ "Сарма" було замовлено для армії РФ і скільки таких машин могли передати у війська. Раніше у відкритих джерелах з’являлися чутки про можливу закупівлю російськими військовими 12 таких РСЗВ, а також ще 12 транспортно-заряджальних машин до них.

Під час зустрічі з Путіним Чемезов підтвердив, що калібр РСЗВ становить 300 мм. Головними перевагами бойової машини, за його словами, є потужність, мобільність і захищеність екіпажу.

"Кабіна, в якій перебуває екіпаж, броньована. Потрібно всього три хвилини, щоб вийти й підготуватися до стрільби, і також три хвилини, щоб залишити позицію. Це дуже мобільно. Для повного залпу потрібно всього 18 секунд", - розповів російський чиновник.

Концептуально "Сарма" являє собою продовження лінійки важких РСЗВ "Смерч" і "Торнадо-С". У порівнянні з ними вона має меншу кількість напрямних - шість замість 12. Це зменшує загальну масу машини, а також підвищує її мобільність і прохідність. Дальність стрільби РСЗВ "Сарма" досягає 120 км.

За словами фахівців, фактично "Сарма" є реінкарнацією дослідної РСЗВ під індексом 9А52-4 "Кама", яку вперше представили ще у 2007 році. Проєкт не мав успіху та не пішов у серійне виробництво. Згодом на виставках демонстрували лише його макет.

