Хорватія закупить у Німеччини до 50 танків Leopard 2A8, щоб замінити стару радянську техніку.

Хорватія закупить у Німеччині до 50 танків Leopard 2A8, щоб замінити свої радянські танки, які потім відправить в Україну. Як пише Reuters, про це заявив міністр оборони Хорватії Іван Анушич після зустрічі зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом у Берліні в понеділок.

За словами Анушича, Хорватія зможе поставити в Україну 30 танків і 30 бойових машин піхоти вже до кінця 2024 року.

У листі про наміри обидві країни також домовилися про постачання запасних частин і боєприпасів із хорватських запасів в Україну.

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Раніше німецька компанія Rheinmetall передала ще 20 бойових машин піхоти Marder. Поставка призначена на кінець третього кварталу 2024 року.

Директор Rheinmetall Армін Паппергер заявляв, що перший завод концерну в Україні вже працює, і наприкінці року ми вже матимемо першу бойову піхотну машину Lynx в Україні.

Президент країни Анджей Дуда раніше заявляв, що Польща продовжує закуповувати танки в Південній Кореї, але передавати його Україні не планує - воно для захисту самої Польщі.

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