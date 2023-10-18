Крім того, представник МЗС Ірану сказав, що його країна "більше не підлягає жодним обмеженням" в контексті рішень Радбезу ООН.

З 18 жовтня припиняється дія резолюції організації Об'єднаних Націй, яка передбачає ембарго на експорт ракетного озброєння з Ірану.

Про це заявив у соцмережі Х (Twitter) заступник Міністра закордонних справ Ірану з політичних питань Багері Кані. Йдеться про резолюцію ООН №2231, прийняту в липні 2015 року через ядерну програму Ірану. Її приймали на термін до 18 жовтня 2023 року. Була заборона не тільки на продаж ракет, але і на їх покупку.

"З 18 жовтня 2023 року відповідно до резолюції 2231 РБ ООН припиняються всі обмеження, несправедливо накладені на діяльність, пов'язану з балістичними ракетами, і їх поставки в/з Ісламської Республіки Іран", – написав іранський чиновник.

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Крім того, представник МЗС Ірану сказав, що його країна "більше не підлягає жодним обмеженням" в контексті рішень Радбезу ООН.

Примітно, що днем раніше Рада ЄС продовжила ембарго на експорт ракетного озброєння для Ірану. Рада вирішила "вжити необхідних заходів для збереження обмежувальних заходів в рамках режиму нерозповсюдження ЄС щодо Ірану".

"Рада також погодилася зберегти секторальні та індивідуальні заходи, що існують в рамках режиму санкцій ЄС, зокрема ті, які пов'язані з поширенням ядерної зброї Ірану, і ембарго на постачання зброї і ракет", – сказано в опублікованій заяві Ради ЄС.

Заборона на продаж зброї для Ірану

Відносно Ірану було запроваджено чимало обмежень і санкцій в питанні експорту ракет і пов'язаних з ними технологій. Ці обмеження були встановлені безліччю резолюцій Ради Безпеки ООН і санкційними заходами, вжитими низкою країн.

Зокрема, США запровадили санкції проти компаній і осіб, пов'язаних з розробкою ракетних технологій і програмою балістичних ракет Ірану. Вони передбачали штрафи і обмеження на торгівлю.

Незважаючи на ці обмеження, Іран проводив випробування ракет і розробляв свою ракетну програму. США та інші країни звинувачували Іран у порушеннях угод і резолюцій ООН у цій сфері.

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