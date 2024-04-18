У ГУР повідомили, що кожного місяця росіяни виготовляють декілька одиниць такого типу ракет.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив, що з початку повномасштабної війни РФ випустила по території України понад 80 ракет "Кинджал". Також, за його словами, стільки ж ракет може залишатися на озброєнні у РФ. Про це він сказав у коментарі для 24 каналу.

Зазначається, що до цього переліку входять і 6 "Кинджалів", якими російські окупанти атакували Україну 11 квітня. Проте точний підрахунок таких аеробалістичних ракет, які були застосовані по території нашої країни, ведуть Повітряні сили ЗСУ.

Водночас командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук в другу річницю повномасштабного вторгнення РФ заявляв, що українські бійці за весь час великої війни збили 25 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

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Своєю чергою Андрій Черняк для 24 каналу повідомив, що станом на початок квітня Росія може мати на озброєнні близько 80 "Кинджалів". За його словами, кожного місяця росіяни виготовляють декілька одиниць такого типу ракет.

"У середньому 4-5 ракет на місяць", - зазначав представник ГУР.

Тому спираючись на інформацію української розвідки можна сказати, що за останні чотири місяці РФ використала понад половину "Кинджалів" від нинішнього запасу.

Крім того, Андрій Черняк зауважував, що під час масованих ударів по українській енергетиці окупанти використовували ракети, які було виготовлено нещодавно. Він попередив, що найближчими тижнями можлива ще одна або дві атаки противника, одна з них вже відбулася 11 квітня.

Використання Росією ракет "Кинджал" по Україні

Відомо, що вранці 11 квітня Росія масовано атакувала Україну, застосувавши ракети Х-101, "Кинджали" та інші засоби. Внаслідок цього було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, яка була найпотужнішою електростанцією на Київщині.

Також в кінці березня російські окупанти повторно атакували Львівщину "Кинджалами".

"Попередньо є два влучання у той самий обʼєкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі. Вогнеборців, які гасили пожежу, вчасно попередили про атаку. Вони встигли переміститися у безпечне місце", - повідомив тоді очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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