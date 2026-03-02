Зеленський прокоментував участь Китаю в переговорах з Росією

Пекін зокрема може вплинути на постачання Москві товарів подвійного призначення.

В даний час Китай не залучений у мирні переговори між Україною та Росією. Про це в розмові з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський.

"У мене була хороша розмова з канцлером (Німеччини, – УНІАН), для мене були важливі деталі його візиту в Китай. Він підіймав питання України, розмовляв про це з лідером Китаю", - сказав президент.

Він зауважив, що українським дипломатам доручено бути в контакті з китайською стороною. "Для нас важливо її залучити не у війну, а саме в припинення війни... Думаю, що це в їхніх силах", - висловив думку Зеленський.

Він продовжив, що в будь-якому випадку щодо постачання деяких видів зброї, товарів подвійного призначення, на це може повпливати лідер Китаю.

"Для нас їх участь була б точно непоганою, але поки що їх залученості ми не бачимо", – сказав Зеленський.

Переговори про закінчення війни

Раніше очільник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що РФ готова прийняти гарантії безпеки, які пропонують США. За його словами, гарантії безпеки, швидше за все, будуть активовані паралельно із завершенням війни.

Тим часом КМІС провів опитування, яке показало, що 70% українців не вірять, що мирні переговори приведуть до сталого миру. Зокрема, українці розуміють, що росіяни якщо і готові завершити війну, то лише на умовах, які будуть капітуляцією України, зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

