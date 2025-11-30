Для випробувань використовували турецьку ракету.

Реактивний безпілотний літальний апарат Kizilelma, який виготовляє турецька компанія Baykar, першим у світі знищив повітряну ціль, випустивши ракету "повітря-повітря" середньої дальності. У випробуваннях використали ракету Gökdogan турецького виробництва.

Про це повідомила компанія Baykar на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Зазначається, що Bayraktar Kizilelma першим самостійно виявив за допомогою бортового радара ASELSAN MURAD з активною антенною решіткою (AESA) та знищив повітряну ціль ракетою "повітря-повітря" середньої дальності.

Під час випробувань дрон супроводжували п'ять винищувачів F-16. Групу також супроводжував ударний дрон Bayraktar Akıncı.

Довідка УНІАН. Kizilelma - самостійна платформа, здатна вести повітряний бій без участі пілотованих літаків, за даними компанії Baykar.

Максимальна висота польоту дрона 13700 метрів, а його робоча висота становить 7600 метрів. Він здатний перебувати в повітрі понад 3 години. Розмах його крил - 10 метрів, довжина - 14,5 метра, а висота - 3,5 метра.

24 травня стало відомо, що турецька компанія Baykar випробувала четвертий прототип реактивного палубного БПЛА Bayraktar Kızılelma. Дрон оснащений двигуном, який виробило українське конструкторське бюро

4 листопада повідомлялося, що турецький безпілотний винищувач Bayraktar KIZILELMA увійшов у нову фазу випробувань.

