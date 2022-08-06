У МЗС Північної Кореї вважають, що Пелосі - "найбільший руйнівник міжнародного миру і стабільності".

Речник МЗС Північної Кореї Чо Ен Сам звинуватив США в "анти-КНДР" політиці і пригрозив розплатою за візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Південної Кореї.

Таку заява опублікувало державне інформаційне агентство КНДР.

Чо Ен Сам стверджує, що Пелосі приїхала до Південної Кореї, щоб "підбурювати атмосферу протистояння".

Також представник МЗС заявив, що США ведуть політику "анти-КНДР". Пелосі спікер назвав "найбільшим руйнівником міжнародного миру і стабільності".

Крім того, у відомстві стверджують, що американський політик спровокувала гнів китайського народу через візит на Тайвань, а до того нагнітала "атмосферу антиросійської конфронтації" своїм візитом в Україну в квітні цього року.

Підбиваючи підсумки, речник МЗС заявив, що Сполученим Штатам "доведеться заплатити" за те, що Пелосі розпалює, куди б не приїхала.

Нагадаємо, напередодні спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала демілітаризовану зону між Південною Кореєю і КНДР. ДМЗ має протяжність близько 240 км і ширину близько 4 км, розділяє півострів на дві частини – КНДР і демократичну Південну Корею.

Візит відбувся в рамках її турне по Азії. Також у програмі були візити до Японії, Малайзії та Сінгапуру. Відбувся і візит на Тайвань, який не анонсували публічно.

Також раніше Північна Корея пригрозила новою корейською війною. КНДР звинуватила США і Південну Корею в "розпалюванні військових дій".

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