Офіційні особи США заявили, що Туреччина, можливо, неправильно зрозуміло початкове повідомлення Вашингтону.

Сполучені Штати Америки скасували розміщення двох військових кораблів у Чорному морі цього тижня на тлі загрози з приводу нарощування Росією своїх військ на кордонах з Україною.

Про це пише Reuters з посиланнями на турецькі дипломатичні джерела.

Читайте такожForbes: Флот безпілотників України може "задушити" наступ танків РосіїМинулого тижня Туреччина заявила, що Вашингтон відправить два військові кораблі у Чорне море, що Москва назвала недружелюбною провокацією.

Джерела агентства зазначили, що посольство США в Анкарі повідомило МЗС Туреччини про цей крок, але не назвало причини. Пізніше державне турецьке інформаційне агентство Anadolu поінформувало, що ніяких нових сигналів про пересування американських есмінців не поступало.

Офіційні особи США заявили, що Туреччина, можливо, неправильно зрозуміла початкове повідомлення, і розгортання так і не було підтверджене. Вони пояснили, що США часто попереджують країну про перехід кораблів до Чорного моря, але запит не означає негайного їхнього проходження, а швидше гарантує, що коли Вашингтон це вирішить, то вже матиме необхідний дозвіл.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Яна Ставська