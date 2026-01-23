Чеські літаки L-39NG Skyfox проти дронів: чи є сенс Україні купувати їх

Така покупка "на перспективу" має сенс, утім, схоже, що чекати на початок отримання цих літаків доведеться щонайменше два роки.

Чеські навчально-бойові літаки L-39NG Skyfox від компанії Aero Vodochody подаються як сучасна альтернатива L-159, але виробництво нових бортів потребує очікування.

Як зазначає військовий портал Defense Express, ці літаки просуватимуть для України у якості альтернативи придбанню більш старших L-159 і які Чехія відмовилася продавати Україні, оскільки їй самій їх бракує.

Зауважується, що L-39NG Skyfox наразі стоїть на озброєнні В’єтнаму та Угорщини, а також у льотному центрі Пардубіце, який використовується для підготовки пілотів повітряних сил Чехії та інших клієнтів.

Крім того, Aero Vodochody намагаються просувати свою розробку до Африки, але поки що не дуже успішно.

Аналітики навели приклад, що В’єтнам замовив 12 літаків у лютому 2021 року. Спершу постачання планувалися у 2023-2024 роках, але перший борт прибув лише у серпні 2024 року, а шість останніх надійшли у першому кварталі 2025 року.

Крім того, у квітні 2022 року 12 літаків L-39NG замовила Угорщина. Але перші три з цих літаків надійшли лише у травні 2025 року.

"Загалом виходить, що чекати на початок отримання літаків від Aero Vodochody доведеться як мінімум два роки, або навіть трохи більше. Тобто Україна, якщо і придбає їх собі, то це буде досить довгострокова інвестиція", - зауважують у Defense Express.

Також автори висловили сумніви, що Чехія чи Угорщина погодяться на передачу літаків, які призначалися Угорщині. "Причина цього у політичній позиції даних країн, хоча це і може дещо зміниться з угорськими виборами у 2026 році", - додаються аналітики.

Чи має сенс покупка літаків у Чехії

Зазначається, що Україна потребує заміни парку старих навчально-бойових літаків L-39 Albatros, які потрібні для підготовки пілотів. Тож з наявним антидроновим функціоналом L-39NG покупка "на перспективу" має сенс.

"І це буде продовження експлуатації схожого літака, що спростить освоєння повітряними силами", - пишуть аналітики.

Крім того, зауважили автори, зважаючи на наявну інформацію, ціна потенційної угоди "може бути досить невеликою". "Тож якщо вдасться залучити фінансування ЄС чи просто країн-партнерів, то досить реально замовити 10-12 штук за суму до 300 млн доларів", - пише видання.

Як повідомлялося, після того, як влада Чехії відмовила Україні у продажі літаків L-159, компанія-виробник Aero Vodochody планує запропонувати Києву альтернативу. Йдеться про літаки L-39 Skyfox.

Цей літак буде дешевший в експлуатації, порівняно з L-159. Крім того, він підходить як для навчання, так і для виконання легких бойових місій та операцій проти дронів.

