Збройні сили Німеччини уперше за 33 роки отримають виготовлений з нуля бойовий танк. Мова про Leopard 2A8, який представила оборонна компанія KNDS Germany.

Німецьке видання Hartpunkt розповідає, що після церемонії викатки із заводу танк відправиться на випробування, і вже потім на баланс Бундесвера почнуть надходити подальші серійні зразки. Очікується, що перших оператором нових танків буде 45-та бронетанкова бригада. Зараз вона розгорнута у Литві для стримування РФ.

Український ресурс Defense Express наголошує, що такі новини є значущою подією, оскільки раніше для Бундесверу лише проводилася модернізація машин. Тепер же, вперше з 1992 року, очікується отримання абсолютно нових танків.

"Загалом країна замовила 123 Leopard 2A8, що мають надійти на озброєння у період з 2027 по 2030 роки. Це допоможе запланованому розширенню німецького війська, яке передбачає збільшення чисельності та закупівлю різної техніки", – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що нові танки від KNDS Germany придбали Литва, Нідерланди та Чехія. Йдеться про загальну кількість у 257 одиниць. Також до кінця року до них приєднаються 44 одиниць для Хорватії.

Замовила 44 одиниці і Швеція, а сусідня Норвегія купить 54 танки. Перший Leopard 2A8 для норвезьких сил теж викатили із заводу на цій же церемонії. Загалом же станом на зараз є замовлення на 355 таких нових танків. Компанія планує виробляти по 58 одиниць на рік.

Танк Leopard 2A8 – характеристики

Нові танки Leopard 2A8 матимуть комплекс активного захисту, посилене бронювання даху та модульний захист башти і шасі. Крім того, вони оснащені цифровою системою керування вогнем з оновленими прицільними засобами.

Важить новий танк майже 70 тонн. Тягнути цю вагу має двигун потужністю 1500 к.с., пишуть у Defense Express.

"Загалом вся модифікація серйозно засновується на попередніх ітераціях танка, як от 2A7HU, 2A7V та 2A7A1. З найпомітнішого успадкованого обладнання – оновлена 120-мм гармата 120mm/L55A1, що здатна використовувати найсучасніші боєприпаси, включно з програмованими уламково-фугасними", – пояснюється в матеріалі.

Автори констатують, що Leopard 2A8 виглядає як дійсно потужний засіб. Проте його ціна може сягати 32 млн євро за одиницю. Цей факт, а також темпи виробництва порушують питання щодо актуальності такої машини на полі бою.

