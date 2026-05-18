РФ атакувала Дніпро ракетами і дронами: зруйновані будинки, багато поранених (фото, відео)

Серед постраждалих 10-річний хлопчик та 2-ічна дівчинка.

Росіяни в ніч з 17 на 18 травня вдарили по Дніпру дронами та ракетами. Влучання відбулося в житловий квартал, є поранені.

Оновлено 7.05. Як повідомив Олександр Ганжа, кількість поранених через атаку росіян на Дніпро зросла до 18. Серед них - 2-річна дівчинка та 10-річний хлопчик. Діти на амбулаторному лікуванні.

Вісім людей госпіталізовані - 4 жінки та 4 чоловіки. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Спочатку Росія запустила по Дніпру безпілотники. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, через атаку сталася пожежа на даху 24-поверхового будинку. Також у Дніпровському районі росіяни поцілили по складу піротехніки, там спалахнула пожежа. За його інформацією, попередньо обійшлося без постраждалих.

Згодом, близько 3 ночі Ганжа повідомив, що росіяни ударили по Дніпру ракетами, влучивши по житловому кварталу. Через атаку сталося кілька пожеж, в одному з будинків заблоковані люди.

Спочатку Ганжа повідомив, що внаслідок атаки поранені троє людей.

"Один чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. Жінка 50 років та чоловік 52 років на амбулаторному лікуванні", - повідомив він.

Згодом кількість поранених зросла до 9 поранених, зокрема, медична допомога знадобилася 10-річному хлопчику.

Голова ОВА повідомив, що дитина та четверо дорослих – на амбулаторному лікуванні. Ще четверо людей госпіталізовані. Всі у стані середньої тяжкості.

Також вночі РФ атакувала Одесу десятками ударних дронів. Сталося влучання у житлові будинки, спалахнули пожежі. Також пошкоджень зазнали будівлі ліцею та дитячого садочка.

За попередніми даними, відомо про двох постраждалих. Це 11-річний хлопець та 59-річний чоловік.

