Бельгія також надасть базову підготовку українського екіпажу на кораблі.

Мінний тральщик тристороннього класу Narcis перебуває на озброєнні бельгійського військово-морського компонента з моменту його спуску на воду у 1990 році. Корабель служить Бельгії у різних ролях, зокрема й для забезпечення дотримання безпольотної зони в Лівії, пише ukdefencejournal.

Проте через початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну уряд Бельгії заявив, що Narcis буде переданий нашій державі. Таке рішення є частиною більшого пакета військової допомоги, який також передбачає передачу ще двох мінних мисливців класу "Тристоронній". У раді міністрів Бельгії схвалили цю ініціативу 15 березня 2024 року та підкреслили відданість країни щодо підтримки військово-морських сил України.

Своєю чергою перед передачею Narcis пройде комплексне технічне обслуговування, аби забезпечити його повну готовність до експлуатації.

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"Це має вирішальне значення для його ролі у складі ВМС України, які покладатимуться на "Мисливця за мінами" завдяки його передовим можливостям з виявлення і знешкодження мін", - наголосили у матеріалі.

Також відомо, що судно оснащене автономними безпілотними апаратами Atlas Seafox і Saab Double Eagle Mk.II, а також військово-морською системою тактичних даних Atlas Elektronik INCMS і гідролокатором Thales Underwater Systems TSM 2022 Mk III.

Крім того, Бельгія забезпечить базову підготовку українського екіпажу на кораблі аналогічного класу, а Нідерланди відповідатимуть за практичні аспекти навчання.

ВМС України - останні новини

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що всі українські кораблі, які захопила Росія під час незаконної анексії Криму, окупанти розграбували.

"Вони їх розграбовували, наскільки це було можливо, тому що у них періодично можна побачити кораблі схожих проєктів. А навіть якщо кораблі не схожих проєктів - за часів радянщини там багато було компонентів, які були унітарними. Ті самі системи озброєння, їх можна було переносити, і багато іншого. В якийсь момент вони банально грабували, потім деякі з них вирішили використати в якості просто мішеней для проведення стрільб, деякі порізали, а з деякими кораблями взагалі відбуваються фантастичні речі", - зазначив він.

Також Плетенчук наголосив, що Україна на початку повномасштабного вторгнення фактично не мала бойового морського флоту. За його словами, це сталося через те, що Україну в минулому двічі "пограбували".

"Російська Федерація намагалася забрати собі все, що було для неї важливим. А деякі речі вони банально вкрали. Наприклад, єдиний їх авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов". Росіяни висадили українську частину команди, і просто перегнали судно", - пояснив речник.

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