Атаку на український розвідувальний корабель "Сімферополь" могли здійснити кілька типів російських морських дронів, а експерти назвали способи протидії новій загрозі.

28 серпня російські морські дрони атакували український розвідувальний корабель "Сімферополь", що підтвердили у Військово-морських силах України. Це один із найновіших кораблів ВМСУ, збудований на базі риболовецького судна довжиною 55 м і шириною 10 м, тому навіть відносно невелика бойова частина безпілотника могла завдати йому серйозних пошкоджень, пише Defense Express.

Які дрони могли використати росіяни

Першими серед підозрюваних експерти називають "Катрани" — дрони, концепцію яких Росія фактично скопіювала в українських розробників. Хоча спочатку вони не були призначені як "камікадзе", їх могли обладнати вибуховими частинами. Проблема для РФ у тому, що "Катрани" керуються по радіоканалу з дальністю лише 150–200 км і добре глушаться системами РЕБ.

Водночас удар відбувся у гирлі Дунаю, приблизно за 200 км від контрольованого росіянами узбережжя. Це означає, що запуск міг відбутися з захоплених газових платформ у Чорному морі. Крім того, дрон супроводжував БПЛА "Оріон", який, ймовірно, міг працювати як ретранслятор сигналу.

Ще один можливий варіант — дрон "Мурена-300С", оснащений "сірим" Starlink. Він має дальність до 500 км, швидкість до 45 вузлів і бойову частину масою близько 500 кг. Пізніше його бачили навіть у модифікації з малими торпедами.

Також існує ймовірність застосування нового безпілотника, який РФ показала під час навчань "Июльский шторм" у липні 2025 року.

Головна проблема РФ — відсутність повноцінного супутникового зв’язку. Через це більшість дронів працюють на радіоканалах або за допомогою нелегально завезених систем Starlink. Навіть нові зразки з власними антенами показують низьку ефективність у бойових умовах.

Як протидіяти загрозі

Найефективнішим захистом від морських дронів експерти називають:

бонові загородження перед кораблями й портами;

системи РЕБ та ППО для знищення супутніх БПЛА;

використання українських морських безпілотників з кулеметами та FPV-дронів, які можуть полювати на ворожі дрони у відкритому морі.

Водночас головним завданням залишається налагодження системи раннього виявлення таких загроз у Чорному морі.

Атака на "Сімферополь"

28 серпня російська окупаційна армія завдала удару по одному з кораблів Військово-морських сил ЗСУ. Внаслідок атаки загинуло два члени екіпажу, ще кілька моряків отримали поранення. Кількох моряків шукають.

Як зазначили аналітики Defense Express, якщо ураження морським дроном підтвердиться, це перший успішний випадок використання росіянами такого озброєння проти ЗСУ.

