Лише ударних дронів росіяни виробляють зараз до 2700 на місяць.

Росія наростила виробництво ударних безпілотників "Шахед", або "Герань-2", і зараз може випускати до 2 700 штук на місяць. Про це повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю Новини.LIVE.

"З бойовою частиною вони можуть сьогодні дійти до 2 700 на місяць. Плюс значна кількість без бойової частини - "обманки", які теж витрачають наші засоби", - зазначив він.

За словами представника розвідки, сотні "Шахедів", які щодня летять у бік України, і ворожі комбіновані ракетно-дронові удари - це "серйозний виклик для наших сил протиповітряної і протиракетної оборони, і це означає додаткові виклики для наших партнерів, які повинні нам допомагати посилювати захист нашого неба".

Щодо удосконалення "Шахедів" ворогом, то він зазначив, що росіяни "пробують вони різні засоби", але чи можуть вони поставити удосконалені БпЛА на масове виробництво - "залежить у тому числі від доступу до іноземних комплектуючих та інших моментів".

"Траплялися різні модифікації. Це постійний процес з боку ворога, так і з нашого боку по вдосконаленню цих засобів", - додав він.

РФ нарощує і удосконалює виробництво "Шахедів"

Як писав раніше УНІАН, станом на середину травня 2025 року Росія щоденно виробляла близько 170 безпілотників типу "Шахед", включно з імітаторами. До кінця року в РФ хочуть виробляти вже по 190 таких дронів щодня. Уже протягом наступних років РФ може поступово масштабувати виробництво до 500 дронів на день.

Експерт військово-аналітичного порталу Defense Express Олег Катков розповідав, що росіяни виготовляють 90 "Шахедів" на добу, і ця цифра може зрости до сотні та більше. Він зазначав, що для виробництва цих БпЛА не потрібна дуже кваліфікована праця та високоточне обладнання, а "йдеться про створення простих цехів, на яких просто людська праця, ручна робота з проклеювання, збирання тих "Шахедів" з готових комплектуючих, які масово закуповуються в Китаї".

Фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" нещодавно заявив, що Росія запустила по Україні новий "шахед" серії "Ъ" з камерою та модемом для передачі відео. Це дає змогу ворогу здійснювати відеотрансляцію в реальному часі та навіть дистанційно керувати дроном через радіоканал.

