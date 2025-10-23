Закупівельні документи свідчать, що Міноборони РФ замовило 56 крилатих ракет, що можуть мати ядерну боєголовку.

Міноборони Росії замовило 56 крилатих ракет 3М-14С з сімейства ракет "Калибр", які можуть мати ядерну боєголовку. Про це пише портал "Мілітарний" з посиланням на отримані ними закупівельні документи.

Ці ракети, як пише видання, розміщуються на російських фрегатах, корветах, малих ракетних кораблях, а також підводних човнах та періодично запускаються російським Чорноморським флотом на рейді з Новоросійська.

Завдання на їх виготовлення отримало російське Дослідно-конструкторське бюро "Новатор". Контракт на 56 ракет зі "спеціальною бойовою частиною" мають виконати упродовж 2024-2026 років.

"Ще у 2022 році, на тлі вторгнення Росії в Україну, конструкторське бюро "Новатор" внесено до списків санкцій Євросоюзу як "що поставляє крилаті ракети "Калибр" російським збройним силам", - йдеться у статті.

Про замовлені ракети відомо, що вони мають інерціально-супутникову систему наведення і здатні виконувати політ на малих висотах. Це ускладнює їх виявлення засобами протиповітряної оборони.

До того ж ці ракети мають "подвійне призначення": конструкція та заявлені параметри дозволяють розглядати варіанти з ядерною та звичайною бойовою частиною, хоча на практиці зазвичай використовують конвенційні заряди.

Автори пишуть, що існують кілька модифікацій сімейства ракет ("К" для підводних носіїв, "Т" — для надводних, експортні варіанти). Вони відмінні між собою за дальністю та бойовою частиною. Для експорту існують зменшені за дальністю або модифіковані варіанти (наприклад, 3М-14Е) з дальністю близько 300 км. В дальність ракет для армії Росії оцінюється до 1 500–2 500 кілометрів.

"Наявність таких систем підвищує ударний потенціал флоту і створює додаткові виклики для систем раннього виявлення та ППО противника", - додали журналісти.

Використання ракет "Калібр"

Нагадаємо, що у вересні Північний флот отримав корабель, який називають новим носієм ракет "Калібр". Це корабель льодового класу проєкту 23550 "Іван Папанін". Корабель має охороняти та моніторити арктичні водні ресурси, конвоювати судна, проводити рятувальні операції, перевозити спеціальні вантажі, гасити пожежі тощо.

Водночас наразі Росія застосовує ракети "Калібр" під час обстрілів України не дуже часто. При цьому ефективність роботи української протиповітряної оборони проти "Калібрів" залишається високою.

