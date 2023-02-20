За його словами, українські військові за півдня освоюють те, що розраховано на цілий день.

Військові ЗСУ дуже швидко проходять навчання з опанування західної зброї, щоб скоріше повернутись до захисту країни.

Про це телеканалу CNN розповів екс-директор ЦРУ Девід Петреус. За його словами, західні колеги заявили, що "українці миттєво проходять тренування".

"Вони до опівдня закінчують програму одного дня, відразу ж починають програму наступного дня, тож для них доводиться значно прискорювати навчання. І коли вони повертаються в казарми після навчального дня, то читають посібники. Вони хочуть повернутися до бою і захисту країни", - сказав Петреус.

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Опанування західної зброї українськими військовими

З початку повномасштабної війни військові Збройні сили України опанували більше західної зброї, ніж армії деяких країн НАТО.

18 січня українські військові вже прибули до США, щоб пройти навчання на системах Patriot. Тоді ж стартували навчання в Німеччині. За даними Військово-Повітряних сил Німеччини, навчання українських військових роботі з ЗРК Patriot просувається швидко.

12 лютого у ЗСУ показали кадри з навчання українських військових у Британії. У програму входить відпрацювання дій в наступі і обороні.

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