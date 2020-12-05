На Київщині поліцейські затримали групу осіб за незаконне зберігання зброї.
Читайте такожНазвано українську зброю, що користується великою популярністю за кордономПро це повідомляє прес-служба поліції Київської області.
У рамках кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків на території Фастівського району.
За місцем проживання фігурантів поліцейські виявили бойові набої, вогнепальну зброю, корпус гранати та запал.
«Крім цього, в оселі одного із зловмисників вилучено порошкоподібну речовину білого кольору – амфетамін, вагою 36 грам. Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження», - йдеться у повідомленні.
Трьох фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.
Слідчі повідомили чоловікам про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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