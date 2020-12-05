За місцем проживання фігурантів поліцейські виявили бойові набої, вогнепальну зброю, корпус гранати та запал.

На Київщині поліцейські затримали групу осіб за незаконне зберігання зброї.

Читайте такожНазвано українську зброю, що користується великою популярністю за кордономПро це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків на території Фастівського району.

За місцем проживання фігурантів поліцейські виявили бойові набої, вогнепальну зброю, корпус гранати та запал.

«Крім цього, в оселі одного із зловмисників вилучено порошкоподібну речовину білого кольору – амфетамін, вагою 36 грам. Речові докази вилучено та направлено на експертне дослідження», - йдеться у повідомленні.

Трьох фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Слідчі повідомили чоловікам про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Автор: Тамара Отовська