Реалізація Стратегії є важливим кроком, який стане продовженням єдиної державної політики, спрямованої на посилення обороноздатності держави.

Кабінет міністрів найближчим часом затвердить Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Спільно з Мінстратегпромом, Мінекономіки, Укроборонпромом, апаратом РНБО, комітетом ВРУ з питань нацбезпеки і оборони обговорили проект Стратегії розвитку ОПК. Документ погоджений усіма відомствами і підтриманий міжнародними партнерами. Найближчим часом затвердимо його на засіданні уряду", - написав він.

За словами прем'єра, реалізація Стратегії є важливим кроком, який стане продовженням єдиної державної політики, спрямованої на посилення обороноздатності держави.

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Реформування ОПК: що відомо

29 січня Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності, що передбачає корпоратизацію державного концерну «Укроборонпром».

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Автор: Дмитро Шварц