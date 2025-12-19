Аналітики зазначають, що слід враховувати, як летить балістична ракета "Орєшнік".

Заява Мінська про розміщення балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" в Білорусі викликала в українських ЗМІ хвилювання, оскільки заявлялося, що до Києва їй летіти всього 1 хвилину 41 секунду, пише Defense Express.

Аналітики видання зазначають, що це повна маячня. Вони пояснюють, що ця цифра отримана шляхом розділення відстані до міст на заявлену швидкість "Орешника" у 12 300 км/год. Проте немає розуміння, як насправді летить балістична ракета.

Видання пояснює, що "Орєшнік" - це балістична ракета, яка рухається за крутою балістичною траєкторією, а не по прямій. До того ж, її максимальна швидкість досягається лише на дуже короткий момент. Аналітики пояснюють, що після довгого розгону вона взагалі рухається за інерцією.

"Тобто ділити дальність між точкою старту та падіння на максимальну швидкість - докорінно помилково", - йдеться в матеріалі.

До того ж, за словами аналітиків, фактично якраз всі ці перелічені міста, включно з Києвом та більшої частини України взагалі знаходяться поза межами ураження "Орєшніка".

Пояснює видання це тим, що у даної балістичної ракети середньої дальності, як і в інших аналогічних, є не лише максимальна дальність, а й мінімальна дальність польоту.

Видання зазначає, що мінімальна дальність польоту "Орешника" - 700 км, тоді як максимальна - 5500 км. Саме тому по Києву "Орешник" з території Білорусі взагалі влучити не може, оскільки від найвіддаленішої точки цієї країни до української столиці відстань становить 660 км.

Російський "Орєшнік" в Білорусі

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна попереджала партнерів з США та Європи про те, що Росія буде розміщувати "Орєшнік" у Білорусі. Також, за словами Зеленського, Україна просила західних партнерів ввести санкції проти кампаній, котрі продають компоненти до цього ракетного комплексу. Зеленський зазначив, що "Орєшнік" загрожує багатьом країнам Європи, включаючи Польщу та Німеччину.

Також ми писали, що керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", член координаційної ради Громадської ліги "Україна-НАТО" Павло Лакійчук поділився, що теоретично знешкодити "Орєшнік" можуть зенітно-ракетні комплекси Patriot та SAMP/T, які перехоплюють балістику. Проте він зазначив, що все буде залежати від типу та кількості зброї, яку випустить ворог. Лакійчук визнав, що захиститися від атак балістикою дуже складно. Він додав, що в Європі спроможності захиститися від "Орєшніка" не набагато кращі, ніж в Україні.

