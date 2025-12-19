Президент наголосив, що це становить загрозу багатьом європейським країнам, включаючи Польщу та Німеччину.

Україна просила західних партнерів застосували санкції проти кампаній, котрі продають компоненти до російського ракетного комплексу "Орєшнік", але цього досі не відбулося.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із польським колегою Каролем Навроцьким. "Завершується переміщення "Орєшніка" на територію Білорусі. Ми розуміємо де буде розміщено. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, що партнери самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти як їм на це реагувати", - наголосив він.

За словами Зеленського, Україна попереджала своїх європейських і американських партнерів про те, що Росія буде розміщувати "Орєшнік" у Білорусі.

"Ми показували дистанцію на яку буде діяти "Орєшнік" . Це загроза багатьом європейським країнам, включаючи Польщу, Німеччину", - сказав глава держави.

Він наголосив, що "Орєшнік" дронами збити не можливо на сьогодні, але Україна знає як з ним боротися:

"Ми просили, щоб наші партнери застосували санкції проти кампаній, які є, як на європейському континенті, так і на інших континентах, котрі продають компоненти через треті країни, які підходять до "Орєшніка". Без цих компонентів Росія розвивати виробництво "Орєшніка" просто не може. Я не бачу введення цих санкцій поки що. Отже Росія буде продовжувати виробляти "Орєшнік"".

При цьому президент додав, що на даний час Росія не може виробляти таких ракет багато.

"Якщо партнери наші – США та інші проводять багато дипломатичних зусиль щодо закінчення війни, то чи можуть наші партнери так само тиснути на Росію, щоб вона не розміщувала ближче до Європи, до кордонів з Польщею "Орєшнік". Треба цим займатися, в іншому випадку складно зрозуміти, чому РФ атакує американські системи ППО на території України, а в цей час партнери не роблять висновки щодо загроз на території Білорусі, якими керувати буде РФ", - підкреслив Зеленський.

Принагідно він нагадав, що в першу ніч повномасштабного вторгнення ракети по Україні летіли саме з Білорусі.

У свою чергу президент Польщі Кароль Навроцький зазначив, що його країна є в стані гібридної війни з Росією та Білоруссю багато років. За його словами, відбувається тиск на польський кордон з Білоруссю, нищення польської інфраструктури, дронові атаки.

Він додав, що Польща вивчає досвід України щодо захисту від дронів.

Російський "Орєшнік" у Білорусі

Як повідомляв УНІАН, в Росії оголосили про розгортання в Білорусі ракет "Орєшнік". Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснив, що теоретично знешкодити "Орєшнік" можуть зенітно-ракетні комплекси Patriot та SAMP/T, які перехоплюють балістику.

Щодо спроможності Європи захиститися від "Орєшніка", він зазначив, що ситуація не дуже відрізняється від України. Однак не варто забувати про фактор несподіванки, адже в Європі "взагалі не очікують нападу" РФ.

