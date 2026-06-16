Дослідники повідомили про проблеми з точністю російського 'Орєшніка'

Розслідування аналітичного проєкту Dallas Analytics стверджує, що російська балістична ракета "Орєшнік" може мати серйозні проблеми з точністю через труднощі у виробництві елементів системи наведення.

Російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" може мати серйозні проблеми з точністю через труднощі у виробництві елементів системи наведення. Про це йдеться у матеріалі аналітичного проєкту Dallas Analytics.

Автори дослідження стверджують, що ключовою проблемою став гіроскопічний блок ГУ-503, який, за їхніми даними, був розроблений ще в радянський період і тривалий час не вироблявся серійно.

У матеріалі зазначається, що після першого застосування "Орєшніка" у листопаді 2024 року Росія використала ще кілька таких ракет на території України. Зокрема, згадується удар по Львівській області у січні 2026 року та інцидент у травні 2026 року, коли одна з бойових частин впала в районі гаражного кооперативу у Білій Церкві.

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Dallas Analytics посилається на внутрішнє листування між Мічурінським заводом "Прогрес" та Азовським оптико-механічним заводом. У документі, датованому березнем 2025 року, йдеться, що обладнання для налаштування, випробування та перевірки гіроскопів ГУ-503 є технологічно застарілим, а частина необхідних компонентів більше не виробляється.

У листі також зазначається, що через необхідність фактично заново створювати виробничу базу виконати замовлення у визначені строки неможливо.

Аналітики припускають, що саме ці проблеми могли впливати на точність ракет і призводити до значних відхилень від заданих координат.

Водночас незалежно перевірити автентичність оприлюдненого листування, а також безпосередній зв'язок між виробничими труднощами та точністю "Орєшніка" наразі неможливо.

Крім того, у самому матеріалі наголошується, що попри можливі виробничі проблеми, недооцінювати потенційну загрозу від цієї ракети не варто. Автори дослідження зазначають, що у разі усунення технологічних недоліків Росія може продовжити розвиток цієї системи озброєння.

Запуски "Орєшніка" по Україні

Нагадаємо, російські війська під час нічної атаки 24 травня застосували балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", завдавши удару по місту Біла Церква на Київщині. Це було вже третє застосування "Орєшніка" у так званому "кінетичному" варіанті. Під час масованого обстрілу основний удар РФ був спрямований на Київ, із використанням дронів, крилатих, балістичних та гіперзвукових ракет.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що останнє використання балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" викликало хвилю критики. Але правитель РФ фактично визнав, що під ударів ракети не вражали військових об’єктів, а використовувалися для перевірки своїх характеристик. За його словами - пуски "Орєшніка" були своєрідними польовими випробуваннями.

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