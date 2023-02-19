США підтримуватимуть Україну до кінця війни.

Переговори між США та Україною про постачання винищувачів F-16 продовжуються і можуть тривати декілька місяців.

Про це заявила постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, пише CNN. За її словами, українці повинні мати необхідну підготовку для використання західного озброєння.

"Ми все ще ведемо переговори на місцях з українцями. Знову ж таки, ми повинні переконатися, і я думаю, що держсекретар Блінкен також сказав про це. Українці повинні мати необхідну підготовку і здатність використовувати системи озброєння, які ми їм надаємо", - заявила Томас-Грінфілд.

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Вона додала, що Штати не зможуть допомогти Україні перемогти у війні, якщо надаватимуть системи озброєння, які українці не зможуть використовувати.

"У них не буде здатності підтримувати їх. Тому обговорення триватимуть протягом наступних кількох тижнів і місяців, поки ми визначаємо, як краще підтримати їх", - пояснила постпред.

Водночас Томас-Грінфілд підкреслила, що Вашингтон підтримуватиме Україну до кінця.

Війна в Україні: передача винищувачів

17 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме над створенням коаліції з країн, які готові постачати винищувачі, за аналогією з "танковою коаліцією"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на Мюнхенській безпековій конференції вже оголосив, що його країна готова надати Україні винищувачі Міг-29 у межах більш широкої коаліції.

Однак міністр оборони Великої Британії Бен Воллес впевнений, що Україна може отримає винищувачі лише після закінчення війни з Росією.

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