У США вирішили створити ядерну бомбу спеціально для однієї цілі в РФ, - ЗМІ

Розробку планують профінансувати вже з наступного року.

Уряд США просуває розробку нової спеціалізованої ядерної бомби, призначеної для ураження добре захищених і глибоко закопаних цілей. Про це пише The War Zone.

За інформацією видання, у бюджетному запиті Міністерства енергетики на 2027 фінансовий рік з’явилася нова стаття витрат у розділі "Роботи з озброєнням для майбутніх програм". Відомство просить майже 100 мільйонів доларів на початкові роботи із запуску нової програми під назвою NDS-A (Nuclear Deterrent System Air-delivered - Система ядерного стримування повітряної доставки).

Поки що офіційно невідомо, чи буде NDS-A модернізованою версією вже існуючих ядерних боєприпасів, чи абсолютно новою системою.

"Ядерна система стримування повітряного базування надасть президенту додаткові ядерні можливості для ураження укріплених і глибоко заглиблених цілей, гарантуючи, що противники не зможуть сховати свої найцінніші активи поза досяжністю ядерних сил Америки", - заявив виданню неназваний представник Національного управління ядерної безпеки США.

Наразі основною американською зброєю такого типу залишається B61-11 – модифікація старішої B61-7 із посиленим корпусом та елементами, які дозволяють бомбі проникати глибоко під землю перед вибухом. За різними оцінками, потужність B61-11 становить від 340 до майже 400 кілотонн.

Автори матеріалу нагадують, що ще у 2000-х роках США працювали над програмою Robust Nuclear Earth Penetrator (RNEP), яка передбачала створення потужної ядерної бомби для руйнування підземних об’єктів. Але у 2005 році Конгрес США фактично заблокував проєкт через побоювання щодо можливої реакції інших держав.

За даними видання, нинішній інтерес до нової ядерної бомби пов’язаний зі стрімким розширенням мережі підземних військових об’єктів у Росії та Китаї. Особливу увагу США приділяють російському бункеру Косвинський Камінь на Уралі, який вважається одним із ключових центрів управління російськими ядерними силами.

Крім того, останніми роками активно розбудовують захищені підземні об’єкти також Китай, Іран та Північна Корея. У статті зазначається, що особливо гостро питання ефективності ударів по таких цілях постало після американських атак по іранських ядерних об’єктах у 2025 році.

The War Zone наголошує, що остаточна доля проєкту поки залишається невідомою. США вже витрачають сотні мільярдів доларів на модернізацію всієї ядерної тріади, тому питання фінансування ще однієї нової ядерної системи може стати предметом гострих політичних дискусій.

