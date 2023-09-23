Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк не бачить жодного варіанту, за якого Україні не нададуть ATACMS.

Про остаточне рішення передачі Україні ракет ATACMS можуть заявити лише дві людини - президенти України і США Володимир Зеленський та Джо Байден. Про це в ефірі інформаційного марафону сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Є дві людини, які точно заявлять про ATACMS, і тоді вони будуть в Україні. Це пан Зеленський та пан Байден", - зазначив він.

Усі інші особи, за словами радника голови ОП, можуть лише проговорювати варіанти.

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"Я не бачу жодного варіанту, де ATACMS в Україні немає. Але питання коли і в якій кількості вони будуть надані і чи будуть вони взагалі надані, вирішують дві людини - Зеленський і Банден", - наголосив Подоляк.

Передача Україні ATACMS

Як повідомляв УНІАН, за даними західних ЗМІ, Джо Байден пообіцяв надати Україні невелику партію далекобійних ракет ATACMS. Але коли про це буде оголошено, і коли надійдуть ракети - поки що невідомо.

Також повідомлялося, що адміністрація Байдена близька до передачі Україні версії ракет великої дальності ATACMS, озброєної касетними бомбами, а не однією боєголовкою.

Втім, у Білому домі нині не можуть підтвердити плани Сполучених Штатів Америки щодо передачі Україні далекобійних ракет ATACMS. Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що США й надалі підтримувать Україну, про що, зокрема, свідчить новий пакет оборонної допомоги.

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