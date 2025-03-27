Інтер'єр літака виглядає доволі сучасним та має щонайменше сім окремих робочих місць.

Північнокорейський авіаційний комплекс радіолокаційного виявлення і наведення піднявся в небо. Про це повідомляє військово-технічний портал The War Zone.

Голова КНДР Кім Чен Ин оглянув літак. За його словами, авіаційний комплекс "‎буде відігравати важливу роль у моніторингу потенційних загроз і зборі критично важливої інформації"‎.

Найбільший інтерес викликають якісні фото, які демонструють не тільки зовнішній вигляд літака, але і його інтер'єр.

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Зовні комплекс схожий на радянський і російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Як і останній, він побудований на базі військово-транспортного Іл-76.

У салоні можна бачити щонайменше сім окремих робочих місць, а також монітори з плоскими екранами на внутрішніх стінках фюзеляжу.

Зазначимо, що літаки дальнього радіолокаційного виявлення зазвичай мають доволі великий екіпаж. Так, до складу тактичного екіпажу російського А-50 входять десять військових.

Варто сказати, що це не перші фото північнокорейського авіаційного комплексу радіолокаційного виявлення. Нещодавно американська компанія Maxar Technologies виклала супутниковий знімок, який дав загальне уявлення про те, що являє собою новий літак.

Серед іншого фахівці звернули увагу на характерний трикутний дизайн на "‎куполі"‎, де розміщується обладнання радарного комплексу. Щось схоже можна бачити на китайських літаках дальнього радіолокаційного стеження.

Літаки ДРЛС – довідка УНІАН

Літаки радіолокаційного виявлення і наведення являють собою комплекси, які здійснюють виявлення об'єктів для можливості наведення на них ракет (або іншої зброї), а також проводять координацію дій сил союзників.

Зазвичай такі системи використовують для розвідки та управління повітряним боєм, однак вони можуть бути використані і для управління цивільним повітряним рухом.

Нагадаємо, під час війни проти України росіяни втратили щонайменше два літака А-50. Основними версіями їх знищення фахівці називали роботу українських ЗРК, зокрема, Patriot або С-200.

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