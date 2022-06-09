Ці САУ стали 5-м видом артилерії 155-мм калібру, який вдалося залучити для ЗСУ.

Польські самохідні гаубиці "Краб" калібру 155 мм готові до використання Збройними силами України (ЗСУ) на фронті, як і низка іншого озброєння, отриманого від партнерів.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Радий повідомити, що до виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ "Краб". Після гармат М777 та FH70, САУ Ceasar та М109А3 – це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, який нам вдалося залучити", - зазначив міністр.

Резніков уточнив, що Міноборони вже забезпечило постачання ЗСУ понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру.

За словами міністра, запаси снарядів цього калібру вже на 10% переважають запаси снарядів великих калібрів радянського типу, які були станом на 24 лютого 2022 року. При цьому ефективність цих снарядів вища, ніж радянських зразків, тому менший розхід.

Одночасно ЗСУ було поставлено понад півсотні гармат інших значних калібрів, а також снарядів до них, які складають понад 75% обсягу, що був на початку повномасштабного російського вторгнення.

"Десятки одиниць РСЗВ радянського зразка та десятки тисяч снарядів, сотні мінометів і сотні тисяч пострілів до них укріпили нашу оборону за цей період", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, президент Польщі Анджей Дуда розповів, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, польська сторона надала ЗСУ понад 240 танків та майже 100 одиниць бронетехніки. За словами Дуди, загалом Польща відправили зброї на $2 млрд.

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