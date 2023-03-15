У листі сенатори зробили запит щодо оцінки того, як F-16 вплинуть на хід війни і як швидко українські пілоти зможуть навчитися польотів на цих винищувачах.

Група сенаторів США на чолі з Марком Келлі (штат Арізона) вимагає від Пентагону надати всю інформацію про ризики і можливості передачі Україні винищувачів F-16 до кінця тижня.

Як пише Politico, посилаючись на лист сенаторів до міністра оборони США Ллойда Остіна, запит підтримано і республіканцями, і демократами.

Дискусії щодо передачі Україні F-16 отримали "новий поштовх" після того, як Білий дім відкинув двопартійні заклики направити американські винищувачі у бій у зв'язку з атакою РФ на їхній MQ-9 Reaper.

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У листі сенатори зазначають, що повномасштабна війна Росії проти України "зараз перебуває на критичному етапі".

"Після розмови з американськими, українськими та іноземними лідерами, які працюють на підтримку України, на Мюнхенській конференції з безпеки минулого місяця, ми вважаємо, що США необхідно уважно поставитися до надання Україні літаків F-16", - написали сенатори.

У листі сенатори зробили запит щодо оцінки того, як F-16 вплинуть на хід війни і як швидко українські пілоти зможуть навчитися польотів на цих винищувачах.

Прибуття двох українських льотчиків для оцінки бойових навичок на базу в штаті Арізона сенатори назвали "критичним кроком в оцінці" їхньої готовності до польотів на F-16.

Під листом також підписалися демократи Теммі Дакворт з Іллінойсу, Тім Кейн з Вірджинії, Мартін Генріх з Нью-Мексико і Джекі Розен з Невади, а також республіканці Ліза Меркавскі з Аляски, Томмі Тубервіль з Алабами і Тед Бадд з Північної Кароліни.

Винищувачі для України – що відомо

З січня тривають активні дискусії щодо можливостей передачі Україні бойових літаків західних зразків. Україна зауважує, що ЗСУ повинні отримати перевагу в небі в рамках майбутнього контрнаступу.

Втім, на Заході до цього ставляться скептично. Зокрема, у США вважають, що літаки не є першочерговою потребою українських сил, водночас Європа зосередилась на передачі Україні танків і на виробництві боєприпасів.

Польща, своєю чергою, готова відправити Україні модернізовані радянські МіГ-29.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба згодом заявив, що не очікує швидких поставок сучасних винищувачів: "Я не очікую, що поставка винищувачів відбудеться найближчим часом, тому що це дуже складне завдання з точки зору логістики і техніки".

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