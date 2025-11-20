Досі поставки зброї в Україну з цього регіону світу були вкрай незначними.

Південноамериканська держава Чилі продасть Німеччині партію німецьких же бойових машин піхоти Marder. Ймовірно, після ремонту, вони будуть передані Україні. Про це пише чилійське видання El Mostrador.

Журналісти зазначають, що від початку російського вторгнення в Україну влада Чилі зайняла жорстку проукраїнську позицію, але тільки на словах. Однак тепер чилійська влада, схоже, "перейшла від слів до дій", пише видання.

Посилаючись на власні джерела, журналісти стверджують, що Чилі погодилося продати Німеччині 30 бронемашин Marder. Причому початково це була ініціатива саме німців.

"Ця операція досі трималася в суворій таємниці, аж до того, що жодна з чилійських структур, що брали участь у ній, армія та Міністерство оборони, не погодилася надати інформацію про це", – йдеться у публікації.

Як кажуть джерела видання, найімовірніше, ці бронемашини згодом будуть передані Україні, адже за схожою схемою Німеччина вже викупала бронетехніку у інших країн, аби потім передати Києву.

Згідно з різними джерелами, цього разу це буде не традиційний продаж, а радше своєрідний обмін: замість переданих БМП Чилі отримає засоби протиповітряної оборони. Це пояснють тим, що сусідня Болівія нещодавно придбала партію іранських безпілотників Shahed, Аргентина придбала у Данії 24 вживані винищувачі F-16.

За даними El Mostrador, Чилі придбало 146 вживаних БМП Marder у 2009 році за сміховинною ціною у 50 000 євро за одиницю, тоді як їхня стандартна вартість на той час становила близько 400 000 доларів. Однак чилійцям потім довелося витратитися на модернізацію цих машин. Згодом чилійська армія придбала ще більше бронемашин Marder, досягнувши загальної кількості 270 одиниць.

БМП Marder: що треба знати

Бойова машина піхоти Marder була розроблена компанією Rheinmetall у 1960-х роках на замовлення Бундесверу, а перший прототип був збудований наприкінці 1969 року. Серійне виробництво тривало до середини 1970-х; загалом виготовлено близько 2000 одиниць.

На момент своєї появи машина мала хороший рівень захисту та високу мобільність на пересіченій місцевості, що робило її гарним доповненням до танків Leopard у бойових групах. БМП оснащена 20-мм автоматичною гарматою, допоміжним кулеметом калібру 7,62 мм, а в деяких варіантах можуть встановлюватись ПТКР Milan, що дає змогу боротися з броньованими цілями.

Marder має екіпаж з трьох осіб і може перевозити додатково шість-сім десантників. Її маса — приблизно 33,5 тонни, а максимальна швидкість на дорозі становить до 65 км/год.

Німеччина передала Україні певну кількість цих БМП для протидії російській агресії. У Збройних силах України Marder використовується як маневрена бойова машина для підтримки піхоти й евакуації.

