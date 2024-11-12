Супутник показав підготовку російської ядерної ракети Р-30 'Булава' (фото)

Ймовірно, Росія зробила це демонстративно, адже не застосувала маскувальних елементів.

У мережі з'явилося супутникове зображення, яке демонструє підготовку російської міжконтинентальної балістичної ракети Р-30 "Булава". Ця ракета є одним із компонентів "ядерної тріади" РФ і базується на атомних підводних крейсерах проекту 955 "Борей".

Як повідомляє Defense Express, першими на це зображення звернули увагу російські профільні ресурси, які заявляють, що на ньому видно роботу 12-го Головного управління Міноборони РФ, відповідального за обслуговування ядерної зброї. Подібні знімки є рідкісними для публічного простору, адже до цього моменту супутникові фотографії підготовчих робіт з російськими ядерними ракетами майже не публікувалися.

Точний час і місце знімка залишаються невідомими. На зображенні, ймовірно, зображений транспортно-пусковий контейнер з ракетою Р-30 "Булава" (сірого кольору) у нижньому лівому куті, а також декілька допоміжних машин.

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Російська сторона не вживає жодних заходів для маскування, проводячи підготовку морської балістичної ракети фактично відкрито. Це можна розцінити як демонстративний крок, що має на меті психологічний вплив, оскільки Захід має можливість постійно відстежувати за допомогою супутників ці процеси, зокрема операції, пов'язані з ядерним озброєнням РФ.

Цей інцидент із супутниковим знімком підкреслює "прозорість" такої діяльності, і є підстави припускати, що аналогічні заходи відбуваються і на аеродромах стратегічної авіації РФ під пильним наглядом західних супутників.

Ракета "Булава" – довідка

Р-30 "Булава-30" є твердопаливною балістичною ракетою комплексу Д-30, яка призначена для підводних човнів проєкту 955 "Борей". За даними з відкритих джерел, "Булава" здатна нести 6-10 бойових блоків по 100-150 кт. Загальна вага, що закидається, становить 1150 кг. Максимальна дальність ракети – 9300 км.

За роки випробувань "Булава" заслужила славу досить примхливої зброї. Через технічні проблеми багато запусків завершились невдало або лише частково вдало.

У листопаді Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що нові випробовування ракети також виявились невдалими, хоча росіяни заявили про нібито успішний пуск.

Крім того, минулого року повідомлялося, що Росія вивела з бойового складу атомний підводний човен "Дмитро Донський", який був найбільшим у світі за водотоннажністю і використовувався для випробувань "Булави".

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