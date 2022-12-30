Міністр оборони зазначив, що "в НАТО є ті, хто вагається політично, а є ті, кого на голку посадили – або газову, або нафтову".

Західні партнери поки не наважуються давати Україні зброю, яка може вражати на відстані 300 і більше кілометрів, розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю виданню "Лівий берег".

Він зазначив, що питання про "не ескскалацію" з боку західних партнерів постійно звучить.

"Це для нас уже як must have, тому що теорія "Don’t provoke Russia" з 2008 року гучно звучить, але вона не працює, про що ми постійно говорили, говоримо і будемо говорити нашим партнерам", - додав він.

При цьому Резніков зазначив, що у 2008 році могли прийняти Україну і Грузію в НАТО, "і тоді світ інакше розвивався б, і безпекова архітектура, напевно, спрацювала б".

"Але цього не сталося, не хотіли провокувати росіян, і вони на це відреагували відповідно – у 2008 році частково окупували землі Грузії. Потім вони це зробили у 2014 році – частково окупували Донеччину, Луганщину та Крим, тобто відтяли собі землі України. А сьогодні, у 2022 році, почали вже широкомасштабний наступ, маючи мрію захопити Україну, встановити свій режим. Тобто ця теорія не працює. На щастя, наші західні партнери певною мірою це оцінили і зрозуміли, тому ми маємо таку безпрецедентну сьогодні підтримку і допомогу", - наголосив Резніков.

Він також зазначив, що Україна сьогодні має такий набір сучасної зброї, про яку 30 років, і навіть рік тому, мріяти не могла.

Міністр зазначив, що західних партнери поки ще не наважуються давати Україні зброю, яка може вражати на відстані 300 і більше кілометрів.

"Тому що переживають, що ми, виконуючи свої бойові завдання, обираючи стратегічні цілі, абсолютно легітимно можемо завдати ураження по території Російської Федерації. Тоді росіяни пред’являть їм рахунок, скажуть: "Ну бачите, по суті, вашою зброєю вже воюють на нашій території". Оце стримує наших західних партнерів, тому що в Альянсі дійсно не всі проукраїнські або проєвропейські однозначно. Є ті, хто вагається політично, а є ті, кого на голку посадили – або газову, або нафтову, або бензинову абощо",- наголосив міністр.

Війна в Україні - актуальне

Київ просить у союзників танки, ракети більшої дальності, бронетехніку і системи ППО. Раніше Politico повідомляло про прохання Зеленського до США передати ЗСУ далекобійні ATACMS до HIMARS, але Вашингтон відмовив.

На сході тривають бойові дії, попри те, що настання зими сповільнило просування обох сторін, в результаті чого окупанти вдаються до ракетних ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі країни.

29 грудня Росія запустила десятки крилатих ракет по українських містах, знову цілячись в об'єкти критичної енергетики.

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