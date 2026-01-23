РФ маскує продаж дронів 'Молния' за кордон: в Defense Express розкрили деталі

Тобто під виглядом цивільних чи рятувальних дронів, можуть експортуватись цілком бойові безпілотники.

Під час виставки озброєння UMEX 2026 в Об'єднаних Арабських Еміратах росіяни показали три нові версії своїх безпілотників серії "Молния". Зокрема було показано версії: Lightning 2, Lightning P та Lightning R.

Як повідомляє Defense Express, окрім представлення на виставці, переклад назви дрону на англійську також додатково вказує на наміри, щодо його майбутнього експорту за кордон. Всі ці нові версії є продовженням версії "Молния-2", що оснащується двома двигунами.

Проте, як зазначають аналітики, вони мають й важливі відмінності: Lightning 2 призначена для доставлення вантажів масою до 6 кг на відстань до 50 км, у приклад таких вантажів ставляться зокрема медичні препарати. Також серед його можливого застосування оголошується навчання операторів БПЛА, та моніторинг під час надзвичайних ситуацій. Проте насправді, вочевидь його мають застосовувати для ударів по наземних цілях, встановлюючи на нього бойову частину.

"В свою чергу Lightning P - це найшвидкісніша модель, яка має максимальну швидкість до 270 км/год, і офіційно вона призначена для оперативного моніторингу місцевості. Судячи з наявних фотографій вона має меншу площу крила, що негативно впливає на масу вантажу який він здатний перевозити. Проте, за рахунок його доволі високої швидкості Lightning P можливо розглядати як дрон-перехоплювач", - мовиться у матеріалі.

Третій варіант Lightning R, як пише Defense Express, на відміну від усіх інших, оснащений потужною як денною, так і тепловізійною камерою із 30-кратним зумом, що розміщенні на гіроскопічному підвісі. Офіційно ця версія призначена для моніторингу та спостереження і це розвідувальний варіант.

"Таке позиціювання нових експортних "Молний" як цивільний засіб, може збільшити ринок збуту, охопивши країни, що напряму бояться купувати у РФ озброєння, через можливий політичний тиск, санкції тощо. Тобто під виглядом цивільних чи рятувальних дронів, можуть експортуватись цілком бойові безпілотники", - йдеться у статті.

Виробництво дронів

Як повідомляв УНІАН, радник президента України Олександр Камишін заявив, що Україна виробляє більше дронів-перехоплювачів, ніж використовує для захисту неба. За його словами, далі питання по тому, як ми будемо нарощувати екіпажі, як ми будемо тренувати ці екіпажі, нарощувати радарне поле та інтегрувати все це в єдину систему.

Камишін також додав, що останні кадрові зміни у сфері протиповітряної оборони "дають хорошу надію" на те, що рух відбувається у правильному напрямку.

