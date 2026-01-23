Україна виробляє більше дронів-перехоплювачів, ніж використовує, - Камишін

Далі постає питання, зокрема, щодо нарощування кількості екіпажів.

Україна виробляє більше дронів-перехоплювачів, ніж використовує для захисту неба. Про це сказав Олександр Камишін, радник президента України зі стратегічних питань, відповідаючи на запитання щодо виробництва цих дронів.

"На сьогоднішній день ми виробляємо вже більше дронів-перехоплювачів, ніж використовуємо сьогодні в захисті нашого неба. Далі питання по тому, як ми будемо нарощувати екіпажі, як ми будемо тренувати ці екіпажі, як ми будемо нарощувати радарне поле та інтегрувати все це в єдину систему", - зауважив він.

Камишін також додав, що останні кадрові зміни у сфері протиповітряної оборони "дають хорошу надію" на те, що рух відбувається у правильному напрямку.

Відео дня

Українська ППО - збиття "Шахедів"

Як повідомлялося, раніше Роман Костенко, народний депутат від фракції "Голос", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки наголосив, що не можна допускати, щоб "Шахеди" збивалися над Києвом, Одесою, Херсоном чи іншими містами - вони мають всі збиватися при перетині українського кордону.

Крім того, Костенко висловив думку, що призначення Павла Єлізарова заступником командувача Повітряних сил є обнадійливим.

Вас також можуть зацікавити новини: