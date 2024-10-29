Там зауважили, що добре убезпечили виробництво.

Український завод німецького збройового концерну Rheinmetall може стати мішенню для російських ударів.

З такою погрозою виступив речник Кремля Дмитро Пєсков. У Rheinmetall вже відповіли, що це не перша подібна погроза з боку Кремля. Там запевнили, що виробництво в Україні добре захищене, передає Голос Америки.

Нагадаємо, влітку цього року керівництво Rheinmetall заявило про плани відкрити в Україні чотири військові заводи.

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Rheinmetall в Україні

У березні стало відомо, що Rheinmetall збирається побудувати в Україні чотири збройові заводи. Зазначається, що майбутні підприємства вироблятимуть снаряди, військову техніку, порох та зброю ППО.

Згодом у концерні повідомили, що перші снаряди можуть зійти з конвеєра в Україні за 15 місяців.

"Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні", - розповів 26 жовтня директор концерну Армін Паппергер. В

Паппергер зазначив, що Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу, заводу з виготовлення боєприпасів в Україні, а також планує налагодити виробництво систем ППО.

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