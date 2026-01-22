'Зомбі-ракети' Путіна: The Telegraph розповів, для чого Росія їх оживила

Росія сподівається виснажити дорогу ППО України за допомогою дешевих навчальних боєприпасів.

Під час повітряної атаки 20 січня РФ вперше запустила навчальну ракету РМ-48У і вона застала Україну зненацька.

Ці ракети були зняті з експлуатації, але знову введені в дію як наступальна зброя, пише The Telegraph. "У України немає іншого вибору, крім як відбивати ожилі "зомбі-ракети", використовуючи дорогі оборонні технології, що, ймовірно, є новою російською тактикою з виснаження ресурсів України", - написало видання.

Відео дня

Що таке РМ-48У

РМ-48У, яка використовується як мішень для навчальних стрільб із зенітних ракетних комплексів С-300 і С-400, є модифікацією звичайних ракет 5В55 або 48Н6, термін служби яких закінчився.

Їх легко адаптувати, і вони збільшують вагу російських бомбардувань.

Ракети 5В55 і 48Н6 можуть нести корисне навантаження від 133 до 180 кг. Поки що неясно, чи несла ракета, яка прорвала українську систему ППО, бойову частину, чи використовувалася як обманка.

"Надзвукові цільові ракети РМ-48У створені на основі списаних або таких, що вийшли з експлуатації, зенітних керованих ракет. Вони використовують всі старі речі, які лежать на складах", - сказав росЗМІ неназваний військовий експерт.

"Тепер на їх основі виробляються ракети класу "земля-земля" шляхом додавання бойової частини. Це може бути бойова частина від стандартних ракет 5В55 і 48Н6ДМ або модернізована осколково-фугасна версія", - сказав російський військовий експерт.

Видання зазначило, що оскільки ці ракети були розроблені для зовсім інших цілей, їм, ймовірно, не вистачає точності. Але вони збільшують обсяг російських ударів по українських містах, змушуючи Київ витрачати дефіцитні і дорогі ресурси на захист.

"Росія вже давно використовує ракети-перехоплювачі, тобто зенітні ракети, призначені для перехоплення літаків або ракет, що наближаються, в якості наступальної зброї", - сказав Мауро Джиллі, професор військової стратегії і технологій в Школі Херті.

"Якщо вистрілити по параболічній траєкторії, при попаданні вона завдасть певної шкоди", незважаючи на те, що ракети не використовуються за своїм прямим призначенням, додав він.

Хоча Джиллі застеріг від того, щоб розглядати використання РМ-48У як ознаку нестачі ракет у РФ. Він зазначив, що це "свідчить про те, що Росія використовує все, що є в її розпорядженні, для нанесення удару по Україні".

"Ці ракети більше не мають ніякого застосування, тому що виведені з експлуатації... Тому вартість їх використання дуже низька", - додав Джил.

Головна мета використання цих ракет - збільшення маси, "це означає, що українська система ППО не зможе перехопити всі".

Ракетні удари Росії

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 20 січня РФ завдала масованого удару по об'єктах енергетики в Україні. Досі ситуація в деяких областях, а особливо в столиці, залишається дуже складною.

21 січня офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ, директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський прокоментував, що РФ під час ударів по Україні випробовує різні типи ракет з метою їх продажу на міжнародному ринку.

Вас також можуть зацікавити новини: