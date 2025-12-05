Трамп дав 'зелене світло': Південна Корея створить флот ядерних субмарин, - Reuters

Сеул прагне зміцнити безпеку проти Північної Кореї, але регіональні суперники та Китай насторожені.

Південна Корея наближається до реалізації давньої мрії — створення власного флоту атомних підводних човнів. Після схвалення цієї програми президентом США Дональдом Трампом Сеул отримав доступ до необхідного ядерного палива, що відкриває шлях для розвитку підводного флоту нового покоління та потенційно змінює баланс сил у Східній Азії, пише Reuters.

Південна Корея підкреслює оборонний характер програми. Атомні підводні човни дозволять ефективніше протидіяти загрозам з боку Північної Кореї, включно з її балістичними ракетами підводного запуску. Президент Лі Дже Мен назвав угоду з США важливим досягненням, яке підвищить гнучкість національної безпеки та автономію оборони.

"Підводні човни – це високоефективні системи нападу. Гонка озброєнь у регіоні неминуча", – зазначив колишній капітан підводного човна Чой Іль.

Реакція регіональних гравців

Японія та Китай вже уважно спостерігають за розвитком програми. Токіо може переглянути свої оборонні плани, враховуючи здатність атомних підводних човнів залишатися під водою довше та діяти на більшій відстані. Північна Корея попередила про ефект "ядерного доміно", демонструючи готовність розвивати власні підводні ядерні можливості.

Аналітики відзначають, що швидкий розвиток програми Сеула може стимулювати регіональну гонку озброєнь, а співпраця Північної Кореї з Росією у військовій сфері додає напруження.

Підтримка США та перспективи

Співпраця з США стала ключовим фактором просування програми. У спільному інформаційному бюлетені США та Південної Кореї від 14 листопада було підтверджено готовність США надати ядерне паливо та технологічну підтримку. Пентагон та Білий дім бачать у цьому крокі спосіб збільшити розподіл оборонного тягаря та стримати загрози у регіоні, особливо з боку Північної Кореї та Китаю.

Міністр оборони Ан Гю-бак повідомив, що складання ядерного реактора на підводному човні перебуває на "значній" стадії, і Сеул розраховує побудувати перший атомний підводний човен протягом десяти років. Планується створення флоту з щонайменше чотирьох човнів водотоннажністю 5000 тонн.

На сьогодні атомні підводні човни мають лише США, Росія, Китай, Франція, Індія та Велика Британія. Австралія планує створення атомного флоту за угодою AUKUS 2021 року, що полегшило Південній Кореї доступ до технологій. Експерти вважають, що програма Сеула може стати ключовим елементом регіональної стабільності, але водночас стимулює гонку озброєнь у Азії.

Як повідомляв УНІАН, Південна Корея виводить з експлуатації підводний човен Jang Bogo водотоннажністю 1200 тонн. Після цього субмарину безкоштовно передадуть Польщі.

Зазначається, що Jang Bogo – це перший підводний човен, замовлений ВМС Південної Кореї у німецьких кораблебудівників наприкінці 1980-х. Після 34 років служби його виводять з експлуатації. З минулого року корейські ВМС використовували його здебільшого для навчання членів екіпажу та проведення семінарів з технічного обслуговування.

