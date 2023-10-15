Українські військові вже знищили кілька "новітніх" установок, які росіяни використовують для мінування території.

Російська корпорація "Ростєх" заявила, що "достроково" передала окупаційній армії РФ нову партію систем дистанційної постановки мін "Земледелие". Про це пише пише Defense Express.

За словами загарбників, ці системи працюють за принципом, схожим на роботу реактивних систем залпового вогню, і зовні схожі на "Гради". Але замість "звичайних" реактивних снарядів ця система відстрілює боєприпаси для дистанційного мінування територій.

"Земледелие" - технічні характеристики

Виробник, НВО "СПЛАВ" ім. О.М. Ганічева, заявляє, що дальність стрільби системи "Земледелие" складає від 5 до 15 кілометрів.

Кожна пускова установка споряджена двома блоками на 25 реактивних снарядів калібру 122 мм кожен. Вони встановлені на базі броньованого 8-колесного шасі КамАЗ. Також до складу установки входить транспортно-заряджувальна машина та транспортно-пускові контейнери з інженерними боєприпасами.

Стверджується, що одним залпом "Земледелия" можна швидко замінувати площу, рівну кільком футбольним полям. При цьому виробник запевняє, що система здатна створювати мінні поля будь-якої складності, в тому числі з проходами для своїх військ.

Також виробник запевняє, що кожна міна оснащена запрограмованим самоліквідатором і нібито деактивується через певний час без участі людини.

Система "Земледелие" вважається одним із найновіших зразків зброї для російської армії. Її прийняли на озброєння в грудні 2020 року.

Застосування системи на війні проти України

Вперше під час війни проти України була застосована ворогом у березні 2022 року, під час боїв у Харківській області.

Також росіяни використовували "Земледелие" у боях на Запорізькому напрямку навесні та влітку 2023 року. Саме тоді ця система продемоснтрувала одну зі своїх найнебезпечніших характеристик - можливість швидко розкидати на шляху наших військ нове мінне загородження, що в свою чергу може зробити неможливим наступ підрозділів на окремих напрямках.

Знищення установок "Земледелие" - що відомо

Наразі відомо, що українські військові знищили щонайменше дві російські системи "Земледелие". Перший підтверджений випадок зафіксовано в березні 2023 року за допомого безпілотника зі "скидами".

Вдруге "Земледелие" знищили в червні цього року. Для цього, імовірно, наші захисники використали суб-боєпипас індивідуального наведення типу SMArt 155 або 155 BONUS.

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