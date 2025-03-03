В "‎Уралвагонзаводі"‎ кажуть, що машина може поміняти своє ім'я на більш звичне для російського вуха.

Представлено варіанти нової назви для російської бойової машини підтримки танків (БМПТ) "Термінатор". Про це повідомляє "‎Ростех"‎.

Росіяни відібрали три варіанти, які сподобалися їм найбільше:

"Добриня";

"СТІМ" або "С-ТІМ" (Союз Танка І Машини);

"Пересвіт" (рос. – "Пересвет").

Зі свого боку зазначимо, що варіант "СТІМ" співзвучний із назвою сервісу від компанії Valve, яка є відомим розробником відеоігор. Не менш дивним є варіант "Пересвіт", адже саме таку назву має новий лазерний комплекс, яким так активно хвалилися росіяни.

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Раніше в РФ заявили, що хочуть відмовитися від назви своєї знаменитої бойової машини через те, що вона є надто "американською". Альтернативою "Термінатору" повинно стати ім'я, яке буде "більш звичним російському слуху".

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Нагадаємо, нещодавно новий російський винищувач "п’ятого покоління" побачили в Ірані. Фахівці кажуть, що літак приземлився в Ісламській Республіці на шляху додому з міжнародного авіасалону Aero India 2025.

Варто також додати, що раніше став відомий перший іноземний покупець нового літака.

Як і передбачалось, ним став Алжир. За інформацією російських ЗМІ, літак передадуть покупцю вже у цьому році. Загальну кількість винищувачів, а також вартість угоди сторони не розголошують.

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