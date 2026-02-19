'Могло бути ще гірше': чиновник пояснив, чому асфальт на дорогах зійшов разом зі снігом

Сергій Сухомлин зазначив, що кошти на капітальний ремонт цього року, як і минулого, не передбачені.

Рівень фінансування дорожніх робіт покриває незначну частину потреби, а профілактичні заходи реалізуються на рівні 1%. Про це в інтерв’ю "Економічній правді" повідомив керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Раніше на ключових автомагістралях країни було зафіксовано появу вибоїн, характерних радше для місцевих доріг, що тривалий час не проходили капітального ремонту. У соціальних мережах активно поширюються відео з пошкодженими ділянками трас Київ–Одеса та Київ–Чоп.

Сотні автомобілів зазнають пошкоджень коліс, а тисячі водіїв змушені сповільнювати рух до швидкості пішохода, щоб безпечно проїхати проблемні ділянки.

За словами Сухомлина, ключова причина таких проблем – це недофінансування. Сьогодні у бюджеті закладено лише 10% від необхідного мінімуму, але близько 65% цих коштів витрачаються у прифронтових регіонах.

"Дорожнє полотно має визначений термін експлуатації і складається з кількох шарів основи та асфальтобетону. З часом на ньому з’являються тріщини. Узимку, під час циклів замерзання та відтавання, у тріщини потрапляє вода, яка замерзає, розширюється і руйнує покриття", – пояснює чиновник.

Головний "дорожник" зазначає, що гарантійний термін дорожнього покриття зазвичай становить 6–8 років. Це означає, що кожні 6–8 років потрібно оновлювати верхній шар, а приблизно через 15 років – і основу.

Якщо казати про вищезгадані траси, то вони будувалися у 2012 році, а капітальний ремонт на них жодного разу не проводили.

"Трафік великий, а кошти на планові ремонти не виділяються, тому маємо нинішню ситуацію", – зазначає Сухомлин.

Терміни латання дір на трасах Київ-Одеса та Київ-Чоп залежать не лише від фінансування, а й від температури повітря.

"Як тільки температура дозволить, аварійний ремонт розпочнеться", – говорить чиновник.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури каже, що кошти на капітальний ремонт цього року, як і торік, не передбачені – у бюджеті їх немає, тому виконуватиметься лише поточний ремонт, включно з фрезеруванням і латанням вибоїн. Через це існує високий ризик того, що навесні наступного року ситуація повториться.

Чиновник нагадує, що у 2023 році на дороги було виділено 42 мільярди гривень, при цьому на дороги місцевого значення коштів не передбачалося. У 2024 році бюджет на дороги скоротився до 21,5 млрд, і знову місцеві дороги залишилися без фінансування.

У 2025 році на ремонт і утримання виділили 18,6 млрд гривень, з яких 1,8 млрд спрямували на місцеві дороги. На 2026 рік передбачено 12,6 млрд, з яких 2,5 млрд ідуть на пункти пропуску та міжнародні проєкти, а решта 8,6 млрд – на поточний ремонт і утримання доріг.

Сухомлин також нагадав, що капітальний ремонт доріг в Україні робили в рамках програми "Велике будівництво". Дорожники знімали верхній шар і перестеляли дорожнє покриття, а також будували нові дороги. Чиновник вважає, що якби цієї програми не було, стан доріг був би значно гіршим.

"Під час її реалізації побудували й відновили велику кількість доріг – це об'єктивний факт", – говорить чиновник.

Він додав, що запобігти появі вибоїн можна. "Дорожник" навів приклад Польщі, де фінансування утримання доріг забезпечується в повному обсязі. За його словами, для підтримки доріг України без капітальних вкладень потрібно близько 60–70 млрд гривень на рік лише на постійне латання тріщин і вибоїн, але сьогодні це непідйомна сума для України.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що ремонт доріг в Україні розпочнеться, щойно дозволять погодні умови. За її словами, йдеться насамперед про стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад та функціонування критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що будівництво платних доріг в Україні навряд чи розпочнеться до завершення воєнного стану. Кожна така траса може будуватися кілька років.

