У Чорногорії українець на BMW врізався в кортеж прем’єра

У ДТП на трасі Матешево–Колашин постраждали троє поліцейських із супроводу Мілойка Спаїча.

У Чорногорії 21-річний громадянин України спричинив ДТП за участю кортежу прем’єр-міністра країни. Про це повідомляє RTCG.

Аварія сталася на трасі Матешево–Колашин поблизу населеного пункту Скрбуша. За попередніми даними правоохоронців, водій BMW, рухаючись з боку Подгориці, з невідомих причин перетнув суцільну лінію розмітки, виїхав на зустрічну смугу та здійснив лобове зіткнення зі службовим автомобілем Mercedes із кортежу охорони.

Удар припав на перший автомобіль супроводу, в якому перебували троє співробітників поліції. Унаслідок ДТП вони отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

У поліції наголосили, що сам прем’єр не постраждав, оскільки перебував в іншому автомобілі кортежу.

"Хочемо зазначити, що особа, що перебуває під охороною, перебувала не у зазначеному транспортному засобі, а в іншому транспортному засобі супроводу", – заявили правоохоронці.

На місці аварії під керівництвом державного прокурора працювали слідчі та експерти з безпеки дорожнього руху. Через слідчі дії рух на цій ділянці траси тимчасово обмежували.

ДТП за участю українців

Як повідомляв УНІАН, раніше біля польського Любліна сталася ДТП за участю автобуса, в якому перебували 26 українців.

ДТП сталася на національній дорозі № 17 у селі Колонія Седлишчки близько третьої години ранку за місцевим часом. Місцеві правоохоронці розповіли журналістам, що 27-річний водій легкового автомобіля з невідомих причин виїхав на зустрічну смугу, після чого врізався в автобус, який слідував за маршрутом Рава-Руська - Варшава. Унаслідок зіткнення 27-річний водій легкового авто загинув на місці.

Крім того, в ніч на 27 січня 2024 року в Польщі сталася ДТП за участю пасажирського автобуса з України. Відомо, що внаслідок аварії постраждали 18 осіб.

