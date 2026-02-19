Туристка вперше відвідала Колумбію і розповіла про свої прикрі помилки в країні

Американка визнала, що недостатньо підготувалася до своєї першої поїздки в Колумбію.

Колумбія, яка у багатьох досі асоціюється з наркокартелями, відчайдушно прагне привабити туристів, запевняючи, що країна може показати набагато більше. Заради цього там навіть замислилися над тим, щоб заборонити продаж сувенірів з Пабло Ескобаром.

При цьому аналітики відзначають, що зусилля з промоції колумбійського туризму поступово окупаються. Мандрівників приваблює пишна місцева природа, цілорічне тепло, самобутня культура і слабка місцева валюта.

Американська журналістка Дженніфер Адамс не змогла встояти перед усім цим і поїхала до Колумбії зі своїм партнером. Однак пізніше у своєму блозі для Business Insider вона визнала, що недостатньо підготувалася до подорожі і тому припустилася кількох прикрих помилок, які вплинули на відпочинок.

"Я не знала, чого очікувати від своєї першої поїздки до Колумбії, але мої вісім днів у країні були теплими, пляжними і просто казковими. Переглянувши десятки туристичних блогів і порадившись з друзями, ми з партнером склали маршрут, який, як ми сподівалися, забезпечить нам приємне поєднання відпочинку і пригод", – зазначила Дженніфер.

Зокрема, вона розповіла, що перші три ночі вони провели в портовому місті на узбережжі Карибського моря Картахені, потім дві ночі відпочивали на пляжному острові Бару приблизно за годину їзди від Картахени, а завершили подорож двома ночами в Медельїні, другому за величиною місті країни, розташованому в Андах.

"Хоча поїздка вийшла фантастичною, безумовно є речі, які я могла б зробити краще при плануванні маршруту і дослідженні країни", – зізналася дівчина.

У Колумбію потрібно брати більше готівки

За словами Дженніфер, під час поїздки у неї неодноразово виникали проблеми через брак готівки.

"Зазвичай у подорожах прийнято мати при собі трохи готівки, але у всіх трьох містах, які я відвідала, мені знадобилося трохи більше, ніж я очікувала. Хоча у великих торгових центрах і дорогих ресторанах приймали кредитні картки, багато невеликих магазинів і вуличні торговці приймали тільки готівку", – згадує вона.

Також дівчина розповіла, що вони розраховували розплатитися карткою за проїзд у місцевому поїзді, але зчитувач карток на одній зі станцій не працював, тому їм довелося знімати готівку в найближчому банкоматі – комісія там виявилася вищою за вартість квитка.

Важливо правильно розраховувати час для знайомства з кожним містом

Дженніфер констатувала, що однієї ночівлі на острові Бару було б цілком достатньо, тоді як Медельїну варто було виділити більше часу.

"Багато путівників рекомендують відвідати острови Росаріо, архіпелаг з більш ніж 20 островів, розташований приблизно за годину їзди на човні від узбережжя Картахени. З усіх островів ми чули, що найпопулярнішими серед туристів є Ісла-Гранде та Ісла-Бару. Ми вибрали останній і провели там дві ночі", – згадує вона.

І хоча, за її словами, Бару безумовно виправдав їхні очікування – кришталево чиста вода, білосніжні пляжі та неймовірно свіжі морепродукти створювали відчуття раю, їм також здалося, що на Бару, крім простого відпочинку на пляжі, більше робити нічого.

"У порівнянні з деякими іншими місцями, які ми відвідали, там було мало магазинів, ресторанів і барів. Як би не було красиво, до кінця перебування там нам стало трохи нудно. Озираючись назад, можна сказати, що короткої одноденної поїздки було б достатньо, щоб оглянути всі визначні пам'ятки Бару", – зазначила вона.

Разом з тим, Дженніфер визнала, що вони не врахували належним чином час у дорозі між другим і третім пунктами призначення, тому у них було всього дві ночі в Медельїні.

"Цього часу явно недостатньо. За той час, що у нас був, я відвідала Ботанічний сад Медельїна і Музей Антіокії. Я також дослідила місто, прокотившись на канатній дорозі, яка пропонувала приголомшливі краєвиди на гірські квартали міста з висоти пташиного польоту. З трьох місць, які я відвідала, мені здалося, що в Медельїні найбільше пам'яток, і я шкодую, що не змогла відвідати такі місця, як Музей і сади Ель-Кастільо, Медельїнський музей сучасного мистецтва, парк Арві та ринок Меркадо-дель-Ріо", – поділилася враженнями авторка.

При цьому вона додала, що із задоволенням провела б у місті хоча б чотири повних дні.

Варто краще дослідити природу Колумбії

"Колумбія – одна з найбільш біорізноманітних країн світу, тому побачити її природну красу просто необхідно. Хоча нам вдалося насолодитися прекрасними островами і подихати свіжим повітрям у ботанічному саду, мені б дуже хотілося побачити більше природи і дикого життя країни. Як я пізніше дізналася з розмов з таксистами і співробітниками готелів, в країні є безліч можливостей для активного відпочинку на природі, далеко від уторованих туристичних маршрутів", – констатувала Дженніфер.

За її словами, під час своєї наступної поїздки до Колумбії вона обов'язково здійснить одноденну поїздку до Гуатапе з його неймовірними пішохідними маршрутами і грязьового вулкану Ель-Тотумо. Також їй хотілося б взяти участь у дегустації на місцевій кавовій плантації.

Чому туристам варто звернути увагу на Колумбію

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше колумбійське місто Медельїн, також відоме як "місто вічної весни", визнали найзеленішим містом планети.

Тим часом, експерт Lonely Planet по країні Південної Америки Майра Перальта радила туристам відвідати столицю Колумбії Боготу, щоб максимально зануритися в багату гастрономічну культуру континенту.

