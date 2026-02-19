Отруєння нардепів: що у них виявили та чи винна їдальня Верховної Ради

У осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу - норовірус.

Захворювання народних депутатів та працівників апарату Верховної Ради не пов’язані з харчуванням в їдальні парламенту.

Як повідомляє сама Верховна Рада, такий висновок зробив Центр превентивної медицини Державного управління справами на підставі отриманих результатів розслідування.

У Раді нагадали, що після повідомлень про можливі випадки отруєння Апарат негайно ініціював проведення комплексу заходів із залученням відповідних фахівців.

Так, представниками Центру превентивної медицини було проведено перевірку їдальні та її працівників, документації, продуктів харчування, процесу приготування їжі, проведено дослідження питної води та води для приготування їжі.

Для проведення лабораторних досліджень також були залучені фахівці Київського міського та обласного центрів контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України.

"Дослідженням методом ПЛР встановлено, що в осіб, які здали аналізи, виявлено один і той самий тип вірусу - норовірус (гостре інфекційне захворювання, що часто поширюється у закритих і багатолюдних приміщеннях та передається контактно-побутовим і повітряно-краплинним шляхом)", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що Апаратом було вжито додаткових заходів для недопущення поширення інфекції.

Отруєння нардепів: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк припустив, що відсутність кворуму в парламенті пов'язана з тим, що дехто з колег перебуває у відрядженнях, а ще частина депутатів нібито отруїлася у парламентській їдальні.

У прес-службі ВР повідомили про початок перевірки. Зазначалося, що фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування для з’ясування обставин та переліку спожитих продуктів. Крім того, відбиралися зразки для проведення лабораторних досліджень.

Зазначалося, що попередньо розглядається ймовірність ротавірусної або іншої гострої кишкової інфекції.

