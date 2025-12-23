Нещодавно корабель вийшов з добудовної бази у Владивостоці в Японське море.

Російська Об'єднана суднобудівна корпорація (ОСК) вивела на заводські ходові випробування малий ракетний корабель "Ржев" проєкту 22800 "Каракурт", призначений для Тихоокеанського флоту. Про це ОСК повідомила у своєму Telegram-каналі.

Під час випробувань перевірять працездатність систем головної енергетичної установки, роботу загальнокорабельних систем, а також навігаційний комплекс.

"Ржев" став першим у серії малих ракетних кораблів, що будуються на Амурському суднобудівному заводі ОСК. Сам проєкт 22800 розробило конструкторське бюро ОСК "Алмаз" для ВМФ Росії.

Це багатоцільовий малий ракетно-артилерійський корабель (МРК) 3 рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони. Основним бойовим завданням таких кораблів є поразка критично важливих об'єктів у береговій зоні та знищення надводних сил.

Як повідомляють російські ЗМІ, кожен "Каракурт" має універсальний стрільбовий комплекс, що містить ракети "Калібр" або "Онікс". Також до арсеналу МРК входять кулемети, артилерійська установка та зенітний комплекс "Панцирь".

Зазначимо, що Україна вже знищила (або принаймні сильно пошкодила) один "Каракурт" під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, 19 травня 2024 року в окупованому Севастополі МРК "Циклон" проєкту 22800 потрапив під удар ракет ATACMS. Повідомлялося, що за весь час перебування в строю корабель не випустив жодної ракети.

Ще одним новим російським кораблем, який знищила Україна, став корвет "Сергій Котов". Його потопили за допомогою надводних безпілотників 5 березня 2024 року.

