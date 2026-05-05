Танки на фронті: командир розповів, як змінилося їхнє застосування зараз

Танки на сучасному полі бою працюють лише з розпорядження командира бригади або корпусу.

Зараз вже досить довгий час у танків немає бойових виїздів, але якби йшлося про наступ чи прорив, то без танка це неможливо. Таку думку в інтерв’ю "Мілітарному" висловив Артем (Крим) Костриця, командир танкового батальйону "Азову".

Він розповів, що зараз у них у батальйоні чотири види танків - Т-64, Т-72, Т-80 та Leopard 1. За словами військовослужбовця, з Leopard1 поки що є лише досвід роботи із закритих позицій - як артилерія, приблизно 10 кілометрів. З цього боку він - дуже точний, має хорошу купчастість.

"Але кіллзона зараз дуже велика, тому часто застосовувати не виходить. Машина велика, її треба ховати, захищати від дронів. Тому працюємо тільки із закритих позицій. Іноді - на заборону руху, якщо через наші порядки інфільтрувались дві-три людини противника, стоїмо в засідці й відпрацьовуємо по прямій наводці", - розповів Крим.

Відео дня

Серед іншого, зазначив він, нічний приціл танку дозволяє працювати на три кілометри вночі, вдень - на чотири, а реверсний рух гусениць - це великий плюс, адже танк може розвернутись на місці, не відгортаючи тонни землі.

"Дві швидкості заднього ходу. Для бойових дій у місті це дуже важливо, особливо коли всі їздять у "мангалі" - треба вписуватись між будинками, не зачепивши захист. На "важких" танках, крім Т-80, задній хід - справжній головний біль. Думаю, "леопардик" для цього буде хороший. Але час покаже", - сказав військовослужбовець.

Застосування танків зараз

Командир розповів, що зараз у них вже досить довгий час немає бойових виїздів. Танки застосовуються лише із закритих позицій як артилерія.

"Але якби я зараз думав про наступ чи прорив - без танка, на мою думку, це неможливо", - підкреслив він.

За словами Костриці, якщо це навіть невеликий локальний прорив, а не широкомасштабний наступ, то танк там усе одно обов’язково має бути.

"Також: якщо ворог прорвав наші порядки, дрони все зупиняють, але може бути туман, вітер, дефіцит оптоволокна, РЕБ глушить дрони на радіокеруванні і ворог проїде. Хто їх зупинить? Я думаю, тільки танки. Ми саме для цього й стоїмо", - пояснив комбат.

Танки і сучасне поле бою

Крим зауважив, що танки на сучасному полі бою буквально стали засобом старшого начальника і працюють лише з розпорядження командира бригади або командира корпусу. Їх застосовують для планових завдань або при прориві наших порядків лінії оборони.

Для захисту використовується максимальний з протикумулятивними решітками, що дає змогу повноцінно працювати в системі управління вогнем. У конструкції захисту танка все прораховано так, щоб спостереженню з нього нічого не заважало. Крім того, танк дооснащений камерами заднього та переднього бачення, тож механік-водій може краще орієнтуватись.

Серед іншого, танк також дооснащений максимальним комплектом засобів радіоелектронної боротьби, додатково встановлені різні засоби звʼязку.

Плюси додаткового захисту

За словами військовослужбовця, такий захист витримує до 30 дронів і більше. Йдеться про безпілотники різних типів: дрони на оптоволокні, на радіокеруванні, "Ланцети".

"При цьому екіпаж покидає машину неушкодженим. У нас не було випадків з таким "мангалом", щоб екіпаж був травмований або поранений, або те і інше", - підкреслив командир.

Танки на складах в Україні

Як повідомлялося, аналітики відкритих даних (OSINT), які діють в соціальних мережах під псевдонімами Covert Cabal та Jompy, оприлюднили свої підрахунки танків на відкритих складах України на основі загальнодоступних супутникових знімків.

Аналітики зазначають, що у проміжку з 2014 по 2021 рік Україна мобілізовувала та відновила всі більш-менш придатні танки, що залишалися на складах із середини 1990-х.

Супутникові знімки фіксують таку картину на базах зберігання: 308 танків - станом на кінець 2021 року, 356 - у 2022 році, 324 - у 2023-му, 180 - у 2024-му та 222 - у 2025 році.

Вас також можуть зацікавити новини: