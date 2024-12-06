Кілька місяців тому цей комплекс було модернізовано, але деталі засекречено.

Прес-служба 23-ї окремої механізованої бригади опублікувала відео, яке демонструє епізод бойової підготовки українських військових. На записі можна побачити стрільбу із самохідного протитанкового комплексу "Штурм-С", створеного на базі МТ-ЛБ.

Як пише Defense Express, це перший випадок, коли ЗСУ публічно показали використання комплексу "Штурм-С" після початку повномасштабного вторгнення Росії. Хоча відео зафіксувало тренувальні стрільби, сам факт його оприлюднення привертає увагу.

Не виключено, що цей "Штурм-С" був захоплений як трофей під час бойових дій. За даними платформи Oryx, українські військові захопили щонайменше 18 таких комплексів у російських військ.

Характеристики базової моделі

Згідно з інформацією, на відео задіяний базовий варіант "Штурм-С", оснащений радянськими протитанковими ракетами 9М114 "Кокон". Ці ракети мають дальність до 5 км і призначені для ураження бронетехніки та укріплень.

У прес-службі зазначили, що модернізація комплексу українськими спеціалістами значно підвищує його ефективність. Зокрема, було додано сучасні системи наведення і боєприпаси. Є припущення, що це натяк на оновлений "Штурм-СМ".

У січні 2024 року Міністерство оборони України оголосило про завершення державних випробувань "Штурм-СМ", однак деталі цієї версії залишаються засекреченими.

Роботи над "Штурм-СМ" почалися ще до повномасштабної війни, а перша презентація відбулася на виставці "Зброя та безпека-2021". Головними нововведеннями були:

- інтеграція сучасних керованих ракет РК-2П від КБ "Луч", які замінили радянські 9М114;

- встановлення нової оптико-електронної станції від Ізюмського приладобудівного заводу.

Ці зміни збільшили дальність ураження до 6-7 км і дозволили ефективно використовувати комплекс у будь-який час доби.

"Штурм-СМ" - що про нього відомо

Станом на початок січня 2024 року були завершені державні випробування і проведена кодифікація мобільного протитанкового ракетного комплексу "Штурм-СМ" на базі однієї з бойових броньованих машин. До цього протитанкового комплексу були розроблені українські ракети з різними типами бойових частин.

Робота над установкою була розпочата ще до повномасштабного вторгнення.

В результаті модернізації новий ПТРК отримав можливість бити в будь-який час доби на дистанцію до 6-7 кілометрів по цілях, які можуть мати бронезахист до 800 мм.

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